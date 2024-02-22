YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde'de yaklaşık 250 hükümlü denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalışıyor

Niğde'de yaklaşık 250 hükümlü denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalışıyor

AA AA
22.02.2024 13:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de yaklaşık 250 hükümlü denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalışıyor.

Niğde Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol kapsamında Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde denetim gören hükümlüler, kamu kurum ve kuruluşlarında bakım onarım, genel idare hizmetleri, temizlik, tamirat ve tadilat gibi işlerde ücretsiz çalışarak cezalarını infaz ediyor.

Uygulamayla Niğde merkez, ilçe, belde ve köylerde yaklaşık 250 hükümlü, kamu hizmetinde çalışıyor.

Bu kapsamda hükümlüler, yaklaşık bir aydır Altunhisar ilçesindeki Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin boya badana işleri ve tamiratını gerçekleştiriyor.

Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir, AA muhabirine, Ceza İnfaz Kurumundan salıverilen hükümlerin Denetim Serbestlik Müdürlüğüne gönderildiğini söyledi.

"TOPLUMSAL HAYATA UYUM SAĞLAMALARINI HEDEFLİYORUZ"

Müdürlüğe gelen hükümlülere, denetim altında bulundukları süre boyunca birtakım tedbirler verildiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bu tedbirler içerisinde en önemlilerinden biri de kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü. Cezaevinden tahliye edilen hükümlüler koşullu salıverilme tarihine kadar olan sürenin 3'te 1'ini kamu yararına ücretsiz çalışarak infaz etmektedir. Böylece hükümlünün disipline olması, toplumsal kurallara uyması, toplumsal hayata uyum sağlamalarını hedefliyoruz ayrıca hükümlülerin, burada elde ettiği tecrübeyle ileride kendi iş yerini açıp meslek sahibi olmasını amaçlıyoruz. Niğde'de şu anda genel idare hizmetleri ve temizlik kolunda 250'ye yakın hükümlümüz aktif olarak bu hizmeti kamu kurum ve kuruluşlarımıza vermektedir."

Demir, kamu kurumlarında özellikle temizlik hizmetleri alanlarında ihtiyaç olduğuna işaret ederek, boya badana ve tamirat gibi iş kollarında tecrübeli hükümlülerin bu hizmetleri karşıladığını ve kurumlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını vurguladı.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek de Altunhisar Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin 2007'den beri faaliyette olduğunu ve 52 engelliye hizmet verildiğini dile getirdi.

Kurumda zamanla sıva, alçı, boya gibi ihtiyaçların oluştuğunu ifade eden Zeybek, "Kuruluşumuzun ve kurumumuzun hassasiyetlerine dikkat ederek ilgilerine, yeteneklerine, kişisel becerilerine, özelliklerine göre yükümlüleri 1 aydır buraya görevlendirdiler. İç, dış cephe boyaması yapıldı. Bazı yerlerde sıva eksiklerimiz vardı, eksikleri giderdiler. Özellikle demir parmaklıklar ve bazı ihtiyaç olan yerlerde demir boyaması yaptılar." dedi.

Denetimli serbestlikten faydalanan hükümlü Ö.K. ise suç işlediği için pişman olduğunu belirtti.

Ö.K, "Kamu yararına bir işte çalışıyoruz. İçeri girmektense dışarıda olmak her zaman iyidir. Evlatlarımızın yüzünü görmek bizi hayata bağlayan tek şey. Allah devletimizden razı olsun. Benim yardıma çok ihtiyacım vardı, Denetimli Serbestlik Müdürüme anlattım, maddi manevi hür türlü elimizden tuttu. Okuyamayan çocuklarım vardı, okula gidemeyen yeğenlerim vardı, bunların hepsinde bana yardımcı oldu, Allah razı olsun." diye konuştu.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yaptığı proje kapsamında kepçe operatörlük belgesi alacağını belirten Ö.K, bu imkanları kendilerine sağlayan herkese teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray’da aranan 43 şahıs yakalandı, 17 kişi tutuklandıAksaray’da aranan 43 şahıs yakalandı, 17 kişi tutuklandı
Türkiye’de bir örneği yokTürkiye’de bir örneği yok
Kars’ta trafik kazası: 1 yaralıKars’ta trafik kazası: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Niğde kamu

Niğde Namaz Vakitleri 22 Şubat Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:17
Öğle
13:00
İkindi
16:04
Akşam
18:33
Yatsı
19:49

Niğde Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Perşembe

Niğde eczanesi
Merkez
Derya eczanesi
Ciftlik
Çamardi eczanesi
Camardi
Murat eczanesi
Merkez
Ulukisla eczanesi
Ulukisla
Erat eczanesi
Bor
Nazli eczanesi
Altunhisar
Tümünü Göster
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.