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Niğde’nin Hayali Gerçekleşiyor

NİĞDE HABERLERİ  | 04.03.2020 15:11 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Niğde Kalesi ve çevresinin korunarak yenilenmesi projesinin yapılacağı bölgeyi yenileme alanı olarak kararın ilan edilmesi kararını sevinçle karşıladıklarını bildirdi.Niğde Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile yapılacak olan proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla değil Türkiye’de dünyada ses getirecek bir dönüşüm projesi yapacağız.

Niğde’nin Hayali Gerçekleşiyor

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Niğde Kalesi ve çevresinin korunarak yenilenmesi projesinin yapılacağı bölgeyi yenileme alanı olarak kararın ilan edilmesi kararını sevinçle karşıladıklarını bildirdi.
Niğde Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile yapılacak olan proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla değil Türkiye’de dünyada ses getirecek bir dönüşüm projesi yapacağız. Tarihi koruma ve yenileme alanı olarak gerçekleştireceğimiz projemiz kapsamında Niğde Kalesi ve çevresi bundan yüzlerce yıl önce nasılsa o yapıyı gün yüzüne çıkartacak bir proje gerçekleştireceğiz. Mevcut dokuya uygun olarak yapılacak eski Niğde‘yi gelecek nesillere taşıyacak ve yeni yaşam alanları oluşturulacaktır. Şehrimize ve hemşerilerimize yakışacak en iyi hizmeti üretmenin gayreti içerisinde olduklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:
Özdemir, yazılı açıklamasında, yıllardır konuşulan ancak bir türlü gerçekleşmeyen Niğde Kalesi ve çevresini kapsayan alanın yenileme alanı olarak kararın ilan edilmesi 5366 sayılı "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun"un 2’nci maddesi gereğince yenileme alanı olarak belirlendiğini kaydetti.
Başkan Özdemir" Şehrimizin dönüşümü ve yenilenmesinde hayati önem taşıyan turizmde yeni bir çığır açacak olan bu proje için, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergün ve Selim Gültekin , Belediye’ki çalışma arkadaşlarıma ve Şehrimiz için elini taşın altına koymaktan geri durmayan herkese şahsım ve şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Niğde Kalesi’ni ülke ve dünya turizmine kazandırarak şehrimize ciddi bir katkı sağlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi

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