Nigel Hayes Zalgiris Kaunas'a transfer oldu

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bu sezon başarılı bir performans sergileyen ABD'li basketbolcu Nigel Hayes'in yeni adresi belli oldu. Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Hayes ile anlaştıklarını bildirdi. Zalgiris ayrıca 24 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, yaptığı açıklamada, çok iyi bir sezon geçiren Nigel Hayes'e ABD'den ve Avrupa'dan birçok takımın ilgisi olduğunu belirtmişti.
ABD'li basketbolcu, Galatasaray forması ile bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde 12.3 sayı, 5.2 ribaund ve 2.1 asist ortalaması ile mücadele ederken, Eurocup’ta ise 15.7 sayı ve 5.6 ribaund ile takımına katkıda bulunmuştu.
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