MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nihal Candan başörtülü pozlarını paylaştı! "Bahar'la şükür namazı..."

Nihal Candan başörtülü pozlarını paylaştı! "Bahar'la şükür namazı..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.06.2024 14:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan ve 37 kiloya düşünce tahliye olan Nihal Candan parti yaparak doğum günü kutladı. Partiden sonraki gün ile Candan camiye gidip başörtülü poz verdi.

Nihal Candan başörtülü pozlarını paylaştı! "Bahar'la şükür namazı..."

Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlardan 6 ay önce tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, 37 kiloya düşünce tahliye edildi.

Tahliye olduktan sonra hızla kilo alan Nihal Candan renkli hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Doğum günü partisi yaparak dikkat çeken Candan daha sonraki gün de camiye gitti. Camiden bir fotoğraf yayımlayan Candan, "Ya Hak Ya Vekil vekilim SENSİN sana güveniyoruz kardeşim ve ben" notunu düştü.

2

Küçük kız kardeşiyle bir paylaşımda bulunan ünlü isim Ayasofya ve Sultanahmet'e de gitti.

utyut

Nihal Candan cezaevindeki kardeşini de unutmadı "Bahar'la şükür namazı kılmaya da geleceğiz Allah'ın izniyle çok yakında" dedi.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte yeni aşkı! "Arzum Onan'a çok iyi geldi"İşte yeni aşkı! "Arzum Onan'a çok iyi geldi"
İlginç bayram kutlaması! 'Benim gibi prenses...'İlginç bayram kutlaması! 'Benim gibi prenses...'
Altınlarını sergiledi! "Gösteriş meraklısı"Altınlarını sergiledi! "Gösteriş meraklısı"
Anahtar Kelimeler:
Nihal Candan
En Çok Okunan Haberler
Kosova, EURO 2024'te mücadele eden Sırbistan'ı UEFA'ya şikayet etti!

Kosova, EURO 2024'te mücadele eden Sırbistan'ı UEFA'ya şikayet etti!

Mert Hakan Yandaş istemeyerek imzayı attı!

Mert Hakan Yandaş istemeyerek imzayı attı!

Türkiye'nin süt deviydi! İflas bayrağını çektiler! İcradan satışa çıkacak

Türkiye'nin süt deviydi! İflas bayrağını çektiler! İcradan satışa çıkacak

Yeni dönem başlıyor, hazırlıklar tamamlandı! E-imzadan sonra sıra onda..

Yeni dönem başlıyor, hazırlıklar tamamlandı! E-imzadan sonra sıra onda..

Hatayspor'dan tarihe geçecek transfer hamlesi!

Hatayspor'dan tarihe geçecek transfer hamlesi!

Kerimcan Durmaz 'eril' imajını anlattı! "Cinsel birliktelikler gibi" diyerek...

Kerimcan Durmaz 'eril' imajını anlattı! "Cinsel birliktelikler gibi" diyerek...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Apple'da hangi ürünler trend? İşte en çok satan 10 ürün listesi

Apple'da hangi ürünler trend? İşte en çok satan 10 ürün listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.