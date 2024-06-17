Nihal Candan başörtülü pozlarını paylaştı! "Bahar'la şükür namazı..."

Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlardan 6 ay önce tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, 37 kiloya düşünce tahliye edildi.

Tahliye olduktan sonra hızla kilo alan Nihal Candan renkli hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Doğum günü partisi yaparak dikkat çeken Candan daha sonraki gün de camiye gitti. Camiden bir fotoğraf yayımlayan Candan, "Ya Hak Ya Vekil vekilim SENSİN sana güveniyoruz kardeşim ve ben" notunu düştü.

Küçük kız kardeşiyle bir paylaşımda bulunan ünlü isim Ayasofya ve Sultanahmet'e de gitti.

Nihal Candan cezaevindeki kardeşini de unutmadı "Bahar'la şükür namazı kılmaya da geleceğiz Allah'ın izniyle çok yakında" dedi.







