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  4. Nihal Candan'ın transparan elbiseli yatak paylaşımı olay oldu! Lolipop ile poz verdi

Nihal Candan'ın transparan elbiseli yatak paylaşımı olay oldu! Lolipop ile poz verdi

08.06.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda yayınlanan moda programlarından İşte Benim Stilim ile şöhrete kavuşmuş olan Nihal Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. Son olarak çıplak yatak fotoğraflarıyla gündeme gelen isim, bu kez yatakta transparan elbisesiyle poz verdi.

Nihal Candan'ın transparan elbiseli yatak paylaşımı olay oldu! Lolipop ile poz verdi

Ekranlarda yer alan moda programlarıyla şöhrete kavuşan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Paylaşımlarıyla sürekli konuşulan Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde çıplak çekildiği yatak pozlarıyla şaşırtmıştı.

NİHAL CANDAN TRANSPARAN ELBİSELİ YATAK POZUYLA OLAY OLDU!

Candan'ın sosyal medyada 1 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Fenomen isim bu kez transparan siyah elbisesiyle yatağa uzanarak verdiği pozla olay oldu.

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Elinde lolipop olduğu görülen ismin fotoğrafına takipçilerden beğeni ve yorum yağdı.

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YATAKTA KIYAFETSİZ PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Candan, geçtiğimiz günlerde yatakta kıyafetsiz çekildiği pozları "NudeArt baby devamı onlyMe" notuyla paylaşmıştı.

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İşte Nihal Candan'ın çok konuşulan bazı paylaşımları...

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Nihal Candan
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