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  4. Nihal Yalçın'ın Sabiha Gökçen Havalimanı paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Vallahi çok utanıyorum"

Nihal Yalçın'ın Sabiha Gökçen Havalimanı paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Vallahi çok utanıyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.08.2024 15:36
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Oyuncu Nihal Yalçın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'yla ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki tuvaletlerin, taksilerin koktuğunu söyleyen oyuncu "Korkuyorum" dedi.

Nihal Yalçın'ın Sabiha Gökçen Havalimanı paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Vallahi çok utanıyorum"

Daha önce Tamer Karadağlı ile yaşadığı gerilimle adından söz ettiren başarılı oyuncu Nihal Yalçın sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Oyuncu Nihal Yalçın, son olarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na dair peş peşe bazı paylaşımlarda bulundu.

Nihal Yalçın'ın 1 milyondan fazla etkileşim alan paylaşımı sosyal medyayı salladı.

"Nasıl söylenir bilmiyorum, vallahi çok utanıyorum" diyen Yalçın şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Koca Sabiha Gökçen Havalimanı tuvalatleri sidik kokuyor. Taksiye biniyoruz, leş gibi kokuyor, korkudan bir şey diyemiyoruz, inemiyoruz. Neden korkuyorsun diyecekler olacak vallahi dayak yemekten ve yediğimle kalmaktan korkuyorum."

Nihal Yalçın'ın paylaşımına pek çok sosyal medya kullanıcısı destek mesajıyla yanıt verdi.

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Nihal Yalçın
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