Nihal Yalçın'ın Sabiha Gökçen Havalimanı paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Vallahi çok utanıyorum"

Daha önce Tamer Karadağlı ile yaşadığı gerilimle adından söz ettiren başarılı oyuncu Nihal Yalçın sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Oyuncu Nihal Yalçın, son olarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na dair peş peşe bazı paylaşımlarda bulundu.

Nihal Yalçın'ın 1 milyondan fazla etkileşim alan paylaşımı sosyal medyayı salladı.

"Nasıl söylenir bilmiyorum, vallahi çok utanıyorum" diyen Yalçın şunları yazdı:

"Koca Sabiha Gökçen Havalimanı tuvalatleri sidik kokuyor. Taksiye biniyoruz, leş gibi kokuyor, korkudan bir şey diyemiyoruz, inemiyoruz. Neden korkuyorsun diyecekler olacak vallahi dayak yemekten ve yediğimle kalmaktan korkuyorum."

Nihal Yalçın'ın paylaşımına pek çok sosyal medya kullanıcısı destek mesajıyla yanıt verdi.