Nihat Doğan'a hapis istemi şoku! Güzellik uzmanına ağzına geleni söyledi! "Dolandırıcı cüce, kokarca..."

Mabel Matiz'in ünlü şarkısı Antidepresan'ı kendine has tarzıyla yorumlamasıyla uzun süre konuşulan Nihat Doğan bu defa ticari anlaşmazlığıyla gündeme geldi.

Türkiye'de birçok yerde merkezi bulunan dünyaca ünlü güzellik uzmanı Sevim Alan, şarkıcı Nihat Doğan'la davalık oldu. Ünlü güzellik uzmanı Alan, kendi adını vererek güzellik merkezi açan Nihat Doğan'a hakaret ve tehdit gerekçesiyle dava açtı.

Günaydın'dan Arzu Kaya'nın haberine göre; Doğan, Bakırköy'de açtığı güzellik merkezinin ardından Alan'a "güzellik merkezini iş yapmıyor diye satışa çıkaracağım" dedi.

İsminin verilerek açılan güzellik merkezinin satış yapılmadığı iddiasıyla satışa çıkarılarak kendisine şantaj yapıldığını söyleyen Sevim Alan, "Markamı kötülemek istedi. Bana yeniden yüksek fiyatla satmaya çalıştı. Geçen yıl 1 milyon 500 bine geri satın aldım ama hala borcum olduğunu iddia etti" açıklamaları yaptı.

"ÇİRKİNLİĞİNİ YÜZ NAKLİ KURTARIR MI?"

Nihat Doğan'ın sosyal medya paylaşımlarında kendisine, "dolandırıcı cüce, kokarca, suratının çirkinliğini yüz nakli kurtarır mı bilmem fakat kalbinin pisliğini yapay kalp ameliyatı dahi kurtarmaz, sana yapay kalpler alacağım, sana küçük estetikler alacağım, ağdacı çirkef" diyerek hakaret ettiğini açıkladı.

Güzellik uzmanı olmasına rağmen kendisine ağdacı denilerek ve diğer hakaretler sarf edilerek aşağılandığını dile getiren Alan, adının zikredilmediği ancak kendisine gönderildiğinin belli olduğunu belirtti.

Bir televizyon programındada Nihat Doğan'ın bu mesajları yayınlandığı ve Sevim Alan'ın hayatının tehlikede olduğu anlatılan şikayet dilekçesinde, Doğan'ın programa mesaj atarak Alan'ın kendisine borcu olduğu ve ödemezse cevap hakkını kullanacağı yeri iyi bildiğini belirterek kastının Alan olduğu kaydedildi.

"Şantaj", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından dava açılması istendi.

2 YIL 10 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ikili arasında ticari anlaşmazlık bulunduğunu ve şüpheli Nihat Doğan'ın aleni bir biçimde çeşitli tarihlerde Sevim Alan'a hakaret ve tehdit ettiğini belirtti. Doğan'ın 2 yıl 10 aya kadar hapsini istedi.



