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Nihat Doğan'dan Hülya Avşar'dan sonra Acun Ilıcalı'ya bomba sözler: Başarısızlıklar diliyorum

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.11.2024 07:06
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İranlı Arzu Doğan ile Ağustos 2022'de sessiz sedasız nikâh masasına oturan ve bir süre sonra aldatma iddiaları gölgesinde boşanan Nihat Doğan açıklamalarıyla dikkat çekti. Nihat Doğan'dan Acun Ilıcalı açıklaması geldi.

Nihat Doğan'dan Hülya Avşar'dan sonra Acun Ilıcalı'ya bomba sözler: Başarısızlıklar diliyorum

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Nihat Doğan katıldığı programda ilginç açıklamalara imza attı. Bir süre önce oğlunun annesi Arzu Doğan ile boşanan Nihat Doğan gündemden düşmüyor.

Daha önce Survivor'a katılan Doğan, Acun Ilıcalı yorumuyla gündeme geldi.

Galatasaraylı olan Nihat Doğan, Fenerbahçe yöneticisi olan Acun Ilıcalı hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Acun’u çok seviyorum, bir dönem kader birliği yaptık. Ama Fenerbahçe’nin yönetim kadrosunda olduğu için ona başarısızlıklar diliyorum. O ne kadar Fenerbahçeli ise ben de o kadar Galatasaraylıyım. İşinde sonuna kadar başarılı olmasını isterim ama Fenerbahçe yöneticiliği konusunda inşallah başarılı olamaz!”

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HÜLYA AVŞAR'A SERT ÇIKIŞ

Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlayan Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı Hülya Avşar’ın YouTube programında yaşanan gerilim hakkında da itirafta bulundu:

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“Hülya’dan beklemediğim bir üstten bakış gördüm. Bir sanatçı, bir sanatçıya böyle davranmamalı. Sen yılların Hülya Avşar’san, ben de Nihat Doğan’ım! Ben manav veya bakkal değilim. Orada misafiriyim ama resmen döver gibi sorular sordu. Sonunda dayanamadım, masadan kalkıp gittim.”

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Nihat Doğan Acun Ilıcalı
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