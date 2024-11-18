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Nihat Doğan'dan Hülya Avşar itirafı! Programı terk etti, nedeni ise şaşırttı! 'Dayanamadım...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.11.2024 14:57
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Ünlü türkücü Nihat Doğan, konuk olduğu Pembe Masa isimli programda Hülya Avşar'la ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Doğan, Hülya Avşar'ın programını neden terk ettiğini anlattı.

Nihat Doğan'dan Hülya Avşar itirafı! Programı terk etti, nedeni ise şaşırttı! 'Dayanamadım...'

Yaptığı evlilikler ve çok konuşulan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Nihat Doğan, Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu Pembe Masa’nın konuğu oldu. Tartışma yaratacak açıklamalar yapan Doğan'ın Hülya Avşar'la ilgli bomba sözleri olay oldu.

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"DÖVER GİBİ SORULAR SORDU"

geçtiğimiz günlerde katıldığı Hülya Avşar’ın YouTube programında gerilim yaşayan Nihat Doğan, konuyla ilgili sitem dolu sözlerle konuştu. Çarpıcı açıklamalara imza atan ünlü türkücü, programı terk ettiğini söyledi.

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Doğan, “Hülya’dan beklemediğim bir üstten bakış gördüm. Bir sanatçı, bir sanatçıya böyle davranmamalı. Sen yılların Hülya Avşar’ıysan, ben de Nihat Doğan’ım! Ben manav veya bakkal değilim. Orada misafiriyim ama resmen döver gibi sorular sordu. Sonunda dayanamadım, masadan kalkıp gittim.” ifadelerini kullandı.

KERİMCAN DURMAZ DA RAHATSIZ OLMUŞTU!

Kerimcan Durmaz da geçtiğimiz aylarda Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalında Işıtmak'ın sorduğu "Hülya Avşar'dan rahatsız oldun mu?" sorusuna "Çok severim kendisini ama o an bana sormuş olduğu sorular beni köşeye sıkıştırdı ve rahatsız oldum. Manipüle oldum. Ne dediğimi bilmeden konuşuyordum artık." yanıtı vermişti.

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Nihat Doğan Hülya Avşar
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