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Nihat Doğan sevgilisinden ayrılıp İranlı hayranı Arzu ile evlendi! Ünlü isimden hamilelik iddiası

09.08.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü Nihat Doğan'ın İranlı hayranıyla evlendiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Nihat Doğan'ın Arzu Doğan ile evlendiği iddiasını onaylayan Erol Köse sosyal medyadan olayın tüm detaylarını da anlattı. Nihat Doğan'ın yeni eşinin hamile olduğunu da Erol Köse ilan etti. İşte Nihat Doğan hakkındaki iddiaların detayları...

Nihat Doğan sevgilisinden ayrılıp İranlı hayranı Arzu ile evlendi! Ünlü isimden hamilelik iddiası

Nihat Doğan'ın evlendiği haberi herkesi şoke etti. Erol Köse sosyal medya hesabından konuya dair tüm detayları anlattı. Bir süre Al Sana Haber programında sunucu olan Nihat Doğan o dönem bir güzellik merkezine ortak olmuştu. Erol Köse'nin iddiasına göre bu dönemde güzellik merkezinin diğer ortağı Sevim ile aşk yaşayan Nihat Doğan sevgilisinden ayrıldı.

Ayrılık kararı sonrası ortak olduğu güzellik merkezini sevgilisine veren Nihat Doğan aradığı aşkı ise İranlı hayranında buldu.

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"NİHAT DOĞAN BABA OLUYOR" İDDİASI

Erol Köse, Nihat Doğan'ın gizli nikahını ifşa etti. Erol Köse açıklamasında şunları söyledi:

"Güzellik merkezi sahibi olan Sevim Alan ile beraber olan Nihat Doğan önce Sevim ile ayrıldı sonra sahip olduğu şubeyi geri verdi sonra da benim de şahit olduğum Ataköy'deki nikahla hayranı İranlı Arzu ile evlendi. Gelin 3 aylık hamile iddiaları da ayrı bir sevinç yarattı nikahta."

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Nihat Doğan
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