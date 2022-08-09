Nihat Doğan sevgilisinden ayrılıp İranlı hayranı Arzu ile evlendi! Ünlü isimden hamilelik iddiası

Nihat Doğan'ın evlendiği haberi herkesi şoke etti. Erol Köse sosyal medya hesabından konuya dair tüm detayları anlattı. Bir süre Al Sana Haber programında sunucu olan Nihat Doğan o dönem bir güzellik merkezine ortak olmuştu. Erol Köse'nin iddiasına göre bu dönemde güzellik merkezinin diğer ortağı Sevim ile aşk yaşayan Nihat Doğan sevgilisinden ayrıldı.
Ayrılık kararı sonrası ortak olduğu güzellik merkezini sevgilisine veren Nihat Doğan aradığı aşkı ise İranlı hayranında buldu.
Erol Köse, Nihat Doğan'ın gizli nikahını ifşa etti. Erol Köse açıklamasında şunları söyledi:
"Güzellik merkezi sahibi olan Sevim Alan ile beraber olan Nihat Doğan önce Sevim ile ayrıldı sonra sahip olduğu şubeyi geri verdi sonra da benim de şahit olduğum Ataköy'deki nikahla hayranı İranlı Arzu ile evlendi. Gelin 3 aylık hamile iddiaları da ayrı bir sevinç yarattı nikahta."
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