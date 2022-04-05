MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nihat Hatipoğlu gülmekten soruyu yanıtlayamadı! "Her şeyi biliyoruz konuşmuyoruz"

Nihat Hatipoğlu gülmekten soruyu yanıtlayamadı! "Her şeyi biliyoruz konuşmuyoruz"

05.04.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programına katılan Nazan Alkıl, 'Kaşlarımda dövme var, abdestim kabul olur mu?' sorusuyla dikkat çekti. Hatipoğlu'nun 'Buna siz kontur mü diyorsunuz?' sorusu üzerine stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı.

Her yıl Ramazan ayında seyirci karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl koronavirüs salgınının azalmasıyla sınırlı sayıda konukla programına devam ediyor.

Dün gerçekleşen yayında, programa katılan Nazan Alkıl, 'Kaşlarımda dövme var, abdestim kabul olur mu?' sorusunu sordu.

Haber.00_01_53_29.Still004

Soru karşısında, "Sanıyorum kaşlarınız döküldüğü için böyle bir şey yaptırdınız. Buna siz kontur mü diyorsunuz? Bu işleri biraz öğrendik" demesi üzerine stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı.

Haber.00_00_37_29.Still005

"HER ŞEYİ BİLİYORUZ AMA KONUŞMUYORUZ"

Sözüne devam eden Hatipoğlu, "Hanımların hepsi güldüler. Konturu bildiğim için... 20 yıldır konuşuyorum. Konturu bilmezsem olmaz tabi... Her şeyi biliyoruz ama her şeyi konuşmuyoruz. Öyle bir huyumuz var. Herkesi tanıyoruz ama konuşmuyoruz.
Haber.00_00_46_20.Still006

Şöyle dövme normal itibariyle haramdır. Abdest geçirmediği için değil. Hz. Peygamber fizikimiz üzerinde ileride yanlış anlaşılabilecek oynamaları hoş görmüyor. Ancak zaruri haller olabilir. Kadınların görüntüsü önemli. Hastalık geçirdi diyelim... Hanım efendinin aile saati için yaptığı bu kontur istisnai kabul edileceğine inanıyorum ben." şeklinde cevapladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Midyeci Ahmet'in boşandığı eşi isyan etti! 'Kolyemi satarak bu işe girdik''Midyeci Ahmet'in boşandığı eşi isyan etti! 'Kolyemi satarak bu işe girdik'
Soru karşısında şaşkına döndü! "Allah annenizin bedduasını..."Soru karşısında şaşkına döndü! "Allah annenizin bedduasını..."
Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti!Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti!
Anahtar Kelimeler:
Nihat Hatipoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milletvekillerinin illere göre dağılımı

Milletvekillerinin illere göre dağılımı

Ülkelerinin iflas ettiğini canlı yayında öğrendiler! Hemen ardından açıklama geldi

Ülkelerinin iflas ettiğini canlı yayında öğrendiler! Hemen ardından açıklama geldi

Ukraynalı mülteci kadınlara fuhuş tuzağı!

Ukraynalı mülteci kadınlara fuhuş tuzağı!

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

HDP'li Semra Güzel'in nerede olduğu ortaya çıktı

HDP'li Semra Güzel'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 'nükleer silah' tehdidi!

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 'nükleer silah' tehdidi!

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Canan Karatay: Bu 3'lüyü yerseniz hasta olmazsınız

Canan Karatay: Bu 3'lüyü yerseniz hasta olmazsınız

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Görenler şoke oldu! "İkiz misiniz?"

Görenler şoke oldu! "İkiz misiniz?"

Korkunç iddia! Başlarından vurulmuş halde toplu mezarda...

Korkunç iddia! Başlarından vurulmuş halde toplu mezarda...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.