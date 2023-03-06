Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili özel ne zaman, saat kaçta? Nihat Hatipoğlu Berat Kandili önemini anlatacak! 6 Mart 2023 ATV yayın akışı

Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili özel için araştırmalar hız kazandı. ATV'de bugün yayınlanacak olan Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili özel programında bugünün anlam ve önemi anlatılacak, seyircilerden gelen sorular yanıtlanacak. Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili özel programının yayın saati merak konusu oldu. İşte 6 Mart 2023 ATV yayın akışı...

NİHAT HATİPOĞLU İLE BERAT KANDİLİ ÖZEL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel programı 3 Mart 2023 Pazartesi günü saat 23.30'da yayınlanacak.

Program Bir Küçük Gün Işığı dizisinin hemen ardından ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI! 6 MART 2023 PAZARTESİ

01:00 Başım Belada

03:30 Kuruluş Osman

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

23:30 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel





