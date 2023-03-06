Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili özel ne zaman, saat kaçta? Nihat Hatipoğlu Berat Kandili önemini anlatacak! 6 Mart 2023 ATV yayın akışı

Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili özel için araştırmalar hız kazandı. ATV'de bugün yayınlanacak olan Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili özel programında bugünün anlam ve önemi anlatılacak, seyircilerden gelen sorular yanıtlanacak. Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili özel programının yayın saati merak konusu oldu. İşte 6 Mart 2023 ATV yayın akışı...
Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel programı 3 Mart 2023 Pazartesi günü saat 23.30'da yayınlanacak.
Program Bir Küçük Gün Işığı dizisinin hemen ardından ekrana gelecek.
01:00 Başım Belada
03:30 Kuruluş Osman
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
23:30 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel