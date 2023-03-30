Nihat Hatipoğlu İle İftar programında burç sorusu! "Astroloji biraz uydurmasyondur"

Nihat Hatipoğlu'na bu ramazanda da yoğun ilgi var. Hem iftarda hem de sahurda merak edilen soruları yanıtlan ünlü ilahiyatçıya gelen sorular gündem oluyor.

Son olarak iftar yayınında gençlerden soru alan Nihat Hatipoğlu'na burç sorusu geldi. Genç katılımcı Abdullah ilahiyatçıya "Yıldızların düşüncelerimizi ve karakterimizi değiştirdiği söylenen burçların dinimizdeki yeri nedir hocam?" sorusunu yöneltti.

Nihat Hatipoğlu ise "Şöyle mi Boğa burcuna denk geldi o mu yoksa zaman içerisinde gezegendeki hareketlerinin insanlara etkisini mi kast ediyorsun?" dedi. "İkisini de yanıtını alan ilahiyatçı şu açıklamayı yaptı:

"ASTROLOJİ BİRAZ UYDURMASYONDUR"

"İnsanın yaşadığı bölge dirençlerini değiştirebilir, genler de. Biraz yapı, baba anne faktörleri ön planda ama astronomi evet gökbilimi evet, Allah diyor ki ancak bir araçla göklere çıkabilirsiniz. Ancak göğün ve yerin melekutu diyor biz bir alemi biliyoruz. Başka alemler var elbette ki... Ama astronomiyi astrolojiye çevirmek, şu olacak bu olacak şeklindeki tespitler doğru değildir, astroloji biraz uydurmasyondur. Kuran ne diyorsa o... Astrolog 10 şey diyor 3'ü doğru kalanını unutuyorsunuz..."



