Adidas, Calvin Klein, Levi's...Erkek boxerlarda %50'ye varan indirim

Dış giyimde olduğu kadar iç giyimde de rahatlığına dikkat eden beyler buraya! Konforlu, rahat, kaliteli, şık ve tabii ki indirimli boxer modelleriyle tanışmak ister misiniz? "Evet!" dediğinizi duyar gibiyiz. O hâlde sizi böyle alalım: Amazon'un Bahar Fırsatları kapsamında Adidas'tan Calvin Klein'e Hugo Boss'tan Koton'a kaliteli boxer markalarında %50'lere varan indirimler sizleri bekliyor. Sizin için bahar indirimler kapsamında öne çıkan indirimli erkek boxerlarından en sevilenlerini seçtik. İşte detaylar!
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok beğendim. Kumaşı pamuklu, vücudu sarıyor, lastiği oldukça kaliteli, vücudu sardığı halde sıkmıyor bu da çok rahat hissettiriyor, dikişleri de oldukça sağlam ve zarif. Kalitesine göre fiyatı gayet iyi tavsiye ederim."
"Ürün güzel. Hızlı. Şık bir kutusu var. Zamlanmış ama maalesef. Bana az dar gibi geldi ama öyle beden değiştirin bir beden büyüğünü alın diyecek kadar aman aman dar değil. Kalitesi güzel . İndirime girerse tekrar alırım elbette."
Kullanıcılar ne diyor?
"Rahat, terletme yapmıyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Hassas ciltliyim o yüzden boxer alırken ekstra dikkat ediyorum, bunda hiç sorun yaşamadım. Tavsiye ederim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Bu kadar olabileceğini beklemiyordum, gayet kaliteli ve rahat."
"Kumaş kalitesi ve dokusu çok güzel bir his uyandırıyor. Bel lastiği ve bacak kısımları kıvrılmıyor. Kargo ve paketleme de çok iyiydi."
Kullanıcılar ne diyor?
"Tam beden. Hızlı teslimat."
Kullanıcılar ne diyor?
"Hepinizin iyi bildiği gibi, kalite her ayrıntıda mükemmel hissetmenizi sağlar."
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok iyi."
Kullanıcılar ne diyor?
"Kalite ve konforlu."
"Çok rahat, tam sarıyor, rahatsız etmiyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok rahat ve bacaklara daha iyi oturuyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Hugo'nun boxerlarına bayılıyorum. Çok şık, iyi hissettiriyor."
İndirimli ürünlerin tamamını görmek için buraya tıklayın.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.