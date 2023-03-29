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Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

29.03.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azıcık yağ ile sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamanın en kolay yolu airfryerdan geçer! Yağlı yiyecekler ile aranıza bir mesafe koymak, sağlığınıza gereken özeni göstermek istiyorsanız kaliteli bir airfryer satın alarak hem mutfağınıza hem sağlığınıza mükemmel bir dokunuş yapabilirsiniz. Piyasadaki en beğenilen airfryer modellerinden biri olan Cosori airfryer, Bahar Fırsatları'na özel kısa süreliğine indirimde! Fırsatı kaçırmamak için acele edin!

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Son yılların en gözde mutfak ürünlerinden biri olan airfryerlar, hem daha az yağ tüketmemizi sağlayarak sağlığımıza katkıda bulunuyor hem de pratik oluşuyla zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor. Siz de mutfakta azıcık yağ ile harikalar yaratmak, lezzetli ve sağlıklı yemeklerin tadını çıkarmak istiyorsanız çok gecikmeden bir airfryer almanızı tavsiye ederiz. Airfryer seçerken bilinen markaların kaliteli ve kullanıcılarından tam not alan modellerini tercih etmek oldukça önemli. Tam da bu noktada size harika bir önerimiz var: Cosori 5,5 Litre XXL Airfryer! Şu anda yarı fiyatına satışta olan bu airfryer, kullanıcıları tarafından çok seviliyor. Üstün malzeme kalitesi, WiFi özelliği, hoş tasarımı derken özellikleri saymakla bitmiyor. Bu airfyer bu fiyata kaçmaz, bizden söylemesi!

Azıcık yağ ile sağlık dolu yemekler: COSORI Akıllı WiFi Sıcak Hava Fritözü 5.5 Litre Air Fryer XXL

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Piyasadaki onlarca airfryer modeli içinde en beğenilenlerden biri olan Cosori markasının XXL Airfryerı, üstün teknolojik özellikleri ve kalitesiyle kullanıcılarının gönlünü fethediyor. Önceden kaydedilmiş 11 farklı pişirme programına sahip airfryerın kullanımı oldukça kolay. Ayrıca geniş dijital ekranıyla sıcaklık ve pişirme süresinin rahatlıkla görülmesini sağlıyor. Modelin en önemli özelliği, 5,5 litre pişirme hacmine ve kare sepete sahip olması. Kare sepet çok daha fazla yiyecek pişirebildiği için kalabalık ailelere önemli bir avantaj sağlıyor. Modelin uygulama desteği de bulunuyor. Böylece yeni tarifler keşfediliyor.

Öne çıkan özellikler

  • 5,5 litre hacmiyle kalabalık aileler için ideal.

  • Cihazı manuel olarak kontrol edebildiğiniz gibi akıllı telefonunuz üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz.

  • 11 önceden ayarlanmış program.

  • Büyük dokunmatik LED ekran.

  • Ön ısıtma ve sıcak tutma fonksiyonu: Ön ısıtma, gıda dokusunu gözle görülür şekilde iyileştiren gelişmiş bir özelliktir.

  • Bulaşık makinesinde yıkanabilir.

  • Yapışmaz kızartma sepetleri (FDA ve PFOA içermez).

  • %85’e varan daha az yağ gereksinimi.

  • VeSync uygulamasında 100 orijinal tarif bulunuyor, seçtiğinizde otomatik olarak önerilern ayarlarda pişirme işlemi başlıyor.

  • Akıllı telefonunuza indireceğiniz VeSync uygulamasına daha sonra denemek için beğendiğiniz farklı tarifleri kaydedebiliyorsunuz.

  • COSORI hayat boyunca destek sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "2022 Kasım ayında almıştık, 4 aydır kullanıyoruz çok memnunuz. Et, tavuk patates denedik hepsi hızlı bir şekilde çok güzel oldu. Hem zamandan hem paradan tasarruf diyebilirim."

  • "Biz 4 kişilik bir aileyiz. Büyüklüğü bizim için ideal, sepetlerinin yanmaz yapışmaz olması harika. Bu sayede temizliği çok kolay oluyor, sağlamlığı ve kalitesi zaten tartışılmaz."

  • "Sağlıklı, pratik yemek yapmak isteyenlere kesinlikle tavsiye ediyoruz."

  • "Her şey muhteşem. Ürün kalitesi tartışılmaz."
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İndirim bittiyse üzülmeyin! İndirimler bu kadarla da sınırlı değil!

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