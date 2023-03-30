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  4. İngiltere'nin en çok şikayet edilen TV programı 75.000'den fazla şikayet aldı! Aşk Adası'ndaki Ekin Su'nun o anları ise...

İngiltere'nin en çok şikayet edilen TV programı 75.000'den fazla şikayet aldı! Aşk Adası'ndaki Ekin Su'nun o anları ise...

30.03.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin TV programları yurt dışında sık sık gündeme geliyor. İngiltere'nin en çok şikayet edilen TV programı ortaya çıktı. Program, izleyicilerden 75.000'den fazla şikayet aldı.

İngiltere'nin en çok şikayet edilen TV programı 75.000'den fazla şikayet aldı! Aşk Adası'ndaki Ekin Su'nun o anları ise...

Her ne kadar herkesin aklına müstehcen anlarıyla Aşk Adası gelse de İngiltere'nin en çok şikayet edilen programı Aşk Adası değil...

Son iki yılda Good Morning Britain programı, 75.623'ün üzerinde Ofcom şikayetine yol açtı. Good Morning Britain, ITV'de yayınlanan bir İngiliz kahvaltı televizyon programı...

Yarışmada zaman zaman sevişen çiftlerin de olduğu Aşk Adası ise 42.944 ile ikinci sırada yer aldı.

Ekran Alıntısı

EKİN SU'NUN O ANLARI DA LİSTEDE

Aşk Adası'nda Ekin-Su Cülcüloğlu ile George Tasker arasında yatak odasında yaşananlar üzerinden kanalın spekülasyon yapması da büyük tepki gördü.

Ekran Alıntısı

Programın son sezonundaki anlar da 'zorbalık' sebebiyle tepki çekiyor.

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Ekin Su Cülcüloğlu aşk adası ele

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