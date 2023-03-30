İngiltere'nin en çok şikayet edilen TV programı 75.000'den fazla şikayet aldı! Aşk Adası'ndaki Ekin Su'nun o anları ise...

Her ne kadar herkesin aklına müstehcen anlarıyla Aşk Adası gelse de İngiltere'nin en çok şikayet edilen programı Aşk Adası değil...

Son iki yılda Good Morning Britain programı, 75.623'ün üzerinde Ofcom şikayetine yol açtı. Good Morning Britain, ITV'de yayınlanan bir İngiliz kahvaltı televizyon programı...

Yarışmada zaman zaman sevişen çiftlerin de olduğu Aşk Adası ise 42.944 ile ikinci sırada yer aldı.

EKİN SU'NUN O ANLARI DA LİSTEDE

Aşk Adası'nda Ekin-Su Cülcüloğlu ile George Tasker arasında yatak odasında yaşananlar üzerinden kanalın spekülasyon yapması da büyük tepki gördü.

Programın son sezonundaki anlar da 'zorbalık' sebebiyle tepki çekiyor.