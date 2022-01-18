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  4. Nihat Hatipoğlu'ndan Sezen Aksu paylaşımı! "Ülkemiz yeterince kutuplaştırılıyor" dedi ve ekledi

Nihat Hatipoğlu'ndan Sezen Aksu paylaşımı! "Ülkemiz yeterince kutuplaştırılıyor" dedi ve ekledi

18.01.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısının "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." şeklindeki sözleriyle dini değerlere hakaret ettiği öne sürülen ve büyük tepki çeken Sezen Aksu'ya bir tepki de Nihat Hatipoğlu'ndan geldi. Hatipoğlu, "Dilerim bu hatadan dönülüp herkesi rahatlatacak bir açıklama yapılır. Ülkemiz zaten yeterince kutuplaştırılıyor.Din ve inanç tartışmalardan uzak tutulmalıdır." dedi.

Nihat Hatipoğlu'ndan Sezen Aksu paylaşımı! "Ülkemiz yeterince kutuplaştırılıyor" dedi ve ekledi

'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Sezen Aksu'ya bir tepki de Nihat Hatipoğlu'ndan geldi.

Twitter'dan Sezen Aksu'nun şarkı sözlerine tepki gösteren Hatipoğlu, "Hz. Adem meleklerin secde ettiği, Allah’ın bütün isim ve ilimleri öğrettiği bütün insanlığın babası, ilk insan ve ilk Peygamberdir.

"ÜLKEMİZ YETERİNCE KUTUPLAŞTIRILIYOR"

Hz. Havva da insanlığın annesidir. Hz.Adem ile Havva bütün dinlerin ve insanlığın ortak kutsalıdır. Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür ve her insanı da rahatsız eder. Etmelidir de.Dilerim bu hatadan dönülüp herkesi rahatlatacak bir açıklama yapılır. Ülkemiz zaten yeterince kutuplaştırılıyor.Din ve inanç tartışmalardan uzak tutulmalıdır." dedi.

nihat

ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞARKI SÖZLERİ

"Acısıyla, tatlısıyla
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak, dimdik durmak
Bin bahane, bin oyun kurmak
Binmişiz bir alâmate
Gidiyoruz kıyamete
Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e
Aha yine, aha yine
Önümüz uçurum, ardımız dağ
İlle yanacağız, yanacaklar
Elbette
Gül de var, diken de
Aşk da var, savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Yazın veda edişi
Şölenlerle, şarkılarla
Baharların gelişi
Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane"

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Nihat Hatipoğlu
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