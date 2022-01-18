Nihat Hatipoğlu'ndan Sezen Aksu paylaşımı! "Ülkemiz yeterince kutuplaştırılıyor" dedi ve ekledi

'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Sezen Aksu'ya bir tepki de Nihat Hatipoğlu'ndan geldi.

Twitter'dan Sezen Aksu'nun şarkı sözlerine tepki gösteren Hatipoğlu, "Hz. Adem meleklerin secde ettiği, Allah’ın bütün isim ve ilimleri öğrettiği bütün insanlığın babası, ilk insan ve ilk Peygamberdir.

"ÜLKEMİZ YETERİNCE KUTUPLAŞTIRILIYOR"

Hz. Havva da insanlığın annesidir. Hz.Adem ile Havva bütün dinlerin ve insanlığın ortak kutsalıdır. Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür ve her insanı da rahatsız eder. Etmelidir de.Dilerim bu hatadan dönülüp herkesi rahatlatacak bir açıklama yapılır. Ülkemiz zaten yeterince kutuplaştırılıyor.Din ve inanç tartışmalardan uzak tutulmalıdır." dedi.

ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞARKI SÖZLERİ

"Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane"

