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Nihat Hatipoğlu'nun 'büyü' sorusuna verdiği cevap gündem oldu! "Cinlerden istifade ederek..."

08.04.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan programına katılan Azerbaycanlı Tuğçe Aziova, "Büyüye inanmıyorum. Büyü var mı yok mu? Herkes çok inanıyor." sorusuyla dikkat çekti. Hatipoğlu, "Keşke hiç olmasaydı" diyerek dikkat çeken açıklamada bulundu.

Her yıl Ramazan ayında seyirci karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl koronavirüs salgınının azalmasıyla sınırlı sayıda konukla programına devam ediyor.

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Dün gerçekleşen yayında, programa katılan Azerbaycanlı Tuğçe Aziova , "Büyüye inanmıyorum. Büyü var mı yok mu? Herkes çok inanıyor. Her yerde, herkes baktırıyor ediyor..." sorusuyla dikkat çekti.

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Soru karşısında "Keşke hiç olmasaydı" diyen Nihat Hatipoğlu, yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

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"CİN DİYORUZ YA ONLARDAN İSTİFADE EDEREK..."

"Ama büyü vardır. İki tür büyü vardır. Sihir ve büyü. Bir el çabukluğu, göz boyama falan... Bir de büyünün hakikati vardır. Büyünün gerçekliği de kişiyi etkileme veya bir kısım diğer yaratıklardan, cin diyoruz ya onlarda istifade ederek. Yani onlar güya cinleri, cinler de güya onları kullanarak bu tür faaliyetleri yapıyorlar.
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Sihrin gerçekliği var. Ama sihir var diye, sihirbazlara, kahinlere, fala bakanlara gitmeyeceğiz. Büyük günahlardan biridir." yanıtını verdi.


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Nihat Hatipoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
Vay Bee bunu söyleyerek trilyonları cukkaladı Nihat hocamız
Ne cini şeytanı en büyük cin şeytan bunlar
Kuran kerime inanıyorsan meali açıp okursun. Özellikle cin suresi mealini ve birde açıklamalı tesirini. Adam dogru konuşuyor onun meslegi işi o yani din bilimi ya sizin?

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