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Nihat Kahveci: Avrupa'da uçuyorlar, burada mı özgüven yok

09.10.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihat Kahveci TRT Spor ekranlarında Milli Takımımızın Norveç ile oynadığı maçın değerlendirmesini yaptı. Kahveci, yıldız isimler için, "Avrupa'da uçuyorlar, burada mı özgüvenleri yok" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Nihat Kahveci: Avrupa'da uçuyorlar, burada mı özgüven yok

Nihat Kahveci TRT Spor ekranlarında Milli Takımımızın Norveç ile oynadığı maçın değerlendirmesini yaptı. İşte Kahveci'nin açıklamaları...

"HAMLELERDEN KATKIYI BEN GÖREMEDİM"

"Sahanın içinden gelen biri olarak şunu söyleyebilirim, bu maçı alacak olan oyunculardı. Zaten çok şeyi de oyunculara sormuş oluştururken. İkinci yarıda hamleler yapılacağını herkes bekliyor ama yapılan hamlelerden katkıyı ben görmedim. Yusuf PSG'ye karşı şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın yıldızıydı. Yusuf her attığı şutu tribünlere vurdu, bu kadar kötü şut atmasını beklemezdim."

"BURAK İYİ OYNADIĞINDA TAKIM İYİ OLUYOR"

"Hakan Çalhanoğlu Inter'in 10 numarası, orada da iyi oynuyor ama burada o oyunu yansıtamadı ama 90 dakika sahada kaldı. Burak Yılmaz'a saygı duyuyorum Avrupa'da inanılmaz işler yapıyor ama burada yok. Cebelitarık maçında da oynamadı. Hepsinde oynadı, çok silik bir Burak performansı gördüm. O iyi oynadığında takımımızın da kazanma olasılığı artıyor"

"TAKIM OLMAYI GÖSTEREMİYORUZ"

"İkinci yarıda şunu nasıl kaçırdık diyebileceğimiz bir pozisyonumuz yok. Norveç son dakikada gol kaçırıyor, arka direkte galibiyeti kaçırdı. Sahada bir takım gördük onlarda. Avrupa Şampiyonası'ndan bugüne kadar sahanın içinde takım olmayı göstermeiyoruz beni o üzüyor"

"FİZİKLİ TAKIMA HAVADAN ORTA OLMAZ"

"Kazanmak istediğin maçta ileride de biraz baskı yaparsın, o risk alınır. Norveç gibi takıma karşı 19 tane orta yapıyoruz 1 tane isabet yok. Kenara inip orta yaparsın ama nasıl yaparsın, fizikli takıma karşı yerden veya bel hizası yaparsın, rakip uzun zaten kafayla direk alıyorlar yani topu"

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"HOCA NASIL OYNAYALIM DİYE SORMUŞ"

"Hoca böyle oynar mısınız, oynamaz mısınız diye sordu, onlar da oynarız dediler. Oyuncu sorumluluğu almış oldu işte. İstediği mevkide oynayan Hakan sormuş oynadı mı, oynadı. Oyunculara sormuş taktik olarak ne oynayalım diye, kabul görmüş. Stefan hocaya yazmaz bu maç, oyuncuya sormuş daha ne yapsın?"

"KUNTZ SORUMLULUĞU OYUNCULARA VERDİ"

"Siz zaten beraber oynayan oyuncularsınız. Bugüne kadar kötü oynadınız, daha iyi nasıl oynarsınız diye sormuş. Maçtan sonra konuşanlar kim Taylan, Berkan daha yarım saat top oynadılar. Bu maçı genel olarak anlattığımda Kuntz'un bütün sorumluluğu oyunculara verdiği belli derim"

"4 GÜNDE BU KADAR OLDU"

"Bu maç için geçerliydi bu. 15 gün daha izlemiş bu takımı, Fransa'da Galatasaray maçında gördük. Tüm takımların hocalarıyla da konuşuldu, istişareler yapıldı. Bu 4 gün böyle geçti. Bu maç oyuncuların elindeydi, yeni gelen kim 1 Berat, 2 Berkan. Bu kadar. Bunlara ne diyebilirim, diğerleri ne oynarlarsa kazanacaklarını, ne oynarlarsa kaybedeceklerini biliyor. Yine malesef çok formsuz oyuncu vardı bugün"

"TAKIMINDA UÇUYOR, BURADA MI ÖZGÜVENİ YOK!"

"Ben bugün 95 dakika mücadele eden bir Türk Milli Takımı görmedim. Öyle bir şey olsaydı Norveç bize baskı yapmazdı. Özgüven kaybını ben düzeltmeyeceğim. Bunu bir mentor da düzeltmeyecek. Oyuncu kendisi biraz düzeltecek kendisini. “Hakan, Inter’de uçuyor. Burada mı özgüven kaybı var? Cengiz, Marsilya’da uçuyor. Burada mı özgüven kaybı var? Merih, Atalanta'da uçuyor. Burada mı özgüven kaybı var?"


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Hakan Çalhanoğlu Türkiye Milli Futbol Takımı
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