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Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! Fenerbahçe'ye olay sözler

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze engelini aşarak üst tura yükselen Fenerbahçe'nin sergilediği futbol eleştiri oklarının hedefi oldu. Ünlü futbol yorumcusu Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın performansına sert tepki gösterirken, Mert Günok ve Nathan Ake'yi öne çıkardı.

Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! Fenerbahçe'ye olay sözler
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0'lık skorla kazanan sarı-lacivertliler, rövanş mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak toplamda 2-1'lik üstünlükle adını 3. eleme turuna yazdırmayı başardı.

Turu geçmesine rağmen takımın sahada ortaya koyduğu oyun beklentilerin çok altında kalırken, spor yorumcusu Nihat Kahveci karşılaşmanın ardından son derece çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"GORNIK'İ Mİ İZLEDİK, RANGERS'I MI ANLAMADIM!"

Sarı-lacivertli ekibin sahadaki etkisiz görüntüsüne isyan eden ve taraftarın mutsuzluğuna dikkat çeken Kahveci, sergilenen futbolu şu sözlerle eleştirdi:

"İçim çekildi! Gornik'i mi izledik, Glasgow Rangers'ı mı izledik ben anlamadım! Bir tane Fenerbahçeli memnun değildir!"

"FENERBAHÇE, AKE VE MERT GÜNOK'A DUA ETSİN"

Takımın savunma hattında yaşanan zorluklara vurgu yapan tecrübeli yorumcu, takımın ayakta kalan isimleri olarak gördüğü Mert Günok ve Nathan Ake'ye ise ayrı bir parantez açarak övgü dolu ifadeler kullandı:

"Fenerbahçe bugün Mert Günok ve Ake'ye dua etsin! 'Ake boyu kısa abi sıçrar mı? Ake çok çabuk değil abi...' Adamın aklı çabuk! Kaç tane kritik müdahalede bulundu, top kaptı, ayağı tertemiz. Hatta öne bile gitti arkadaşlarına sinirlenip."

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci fenerbahçe
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