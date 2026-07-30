Kenan Yıldız dünya devine gidiyor! Yılın transfer sürprizi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, hücum hattını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalarda rotasını sürpriz bir şekilde İtalya'ya çevirdi. Real Madrid forması giyen Vinícius Júnior'u kadrosuna katmak için yaptığı girişimlerden istediği sonucu alamayan İngiliz devi, alternatifini Çizme'de buldu.

Londra ekibinin yeni hedefi, Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız oldu.

ARSENAL YETKİLİLERİ İTALYA'DA

İngiliz basınından indykaila News'te yer alan çarpıcı habere göre; Arsenal yetkilileri, Kenan Yıldız için potansiyel bir transfer görüşmesi gerçekleştirmek üzere İtalya'ya gitti.

İngiliz kulübünün bu dev transferi bitirebilmesi ve Juventus'u ikna edebilmesi için oldukça ciddi bir bonservis bedelini gözden çıkarması gerektiği belirtiliyor. Masadaki tekliflere rağmen, siyah-beyazlı İtalyan ekibinin ilk önceliğinin milli futbolcuyu takımda tutmak olduğu aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO

Performansıyla Avrupa devlerini peşinden sürükleyen 21 yaşındaki yıldız futbolcunun, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri tam 75 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Kenan Yıldız'ın İtalyan devi Juventus ile olan mevcut sözleşmesi ise 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor. İlerleyen günlerde bu transfer harekatının nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.