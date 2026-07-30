SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Ümit Özat'tan Fenerbahçe'yi karıştıracak iddia! İsmail Kartal-Asensio krizi patlıyor

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Özat, Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ile Marco Asensio arasında yaşandığı iddia edilen gerilime dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşananları geçmişteki Alex - Aykut Kocaman krizine benzeten Özat, Anderson Talisca için de olay yaratacak ifadeler kullandı.

Ümit Özat'tan Fenerbahçe'yi karıştıracak iddia! İsmail Kartal-Asensio krizi patlıyor
Emre Şen

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ile İspanyol yıldız Marco Asensio arasında kriz yaşandığına dair tartışmalara eski milli futbolcu ve yorumcu Ümit Özat da dahil oldu. Tecrübeli ismin oyundan alınma şeklini ve teknik heyetin tutumunu sert bir dille eleştiren Özat, sarı-lacivertli camiayı sarsacak iddialarda bulundu.

"YENİ ALEX - AYKUT KOCAMAN MEVZUSU GELİYOR"

Ümit Özat tan Fenerbahçe yi karıştıracak iddia! İsmail Kartal-Asensio krizi patlıyor 1

İsmail Kartal'ın İspanyol oyuncuyu oynatma şeklini eleştiren ve kulüp tarihinde derin izler bırakan 'Alex de Souza - Aykut Kocaman' gerilimine atıfta bulunan Ümit Özat, şunları kaydetti:

"Yeni Alex-Aykut Kocaman mevzusu geliyor. Niye çıkarttın Asensio'yu? ‘Oynattım bakın, görün’ demek için oynattı. Asensio-İsmail Kartal krizi net bir şekilde kapının önünde bekliyor yani, ben size söyleyeyim."

"YETMEZ! TALISCA KRİZİ DE OLACAK"

Ümit Özat tan Fenerbahçe yi karıştıracak iddia! İsmail Kartal-Asensio krizi patlıyor 2

Fenerbahçe'deki teknik heyet ve yıldız oyuncu anlaşmazlıklarının sadece Asensio ile sınırlı kalmayacağını öne süren ünlü yorumcu, takımın bir diğer süperstarı Anderson Talisca'yı da işaret ederek sözlerini şöyle noktaladı:

"Yetmez! Talisca krizi de olacak."

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Güler'in Real Madrid'deki maaşı görenleri şaşkına çevirdi!Arda Güler'in Real Madrid'deki maaşı görenleri şaşkına çevirdi!
Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyordu! Gece yarısı bombayı patlattılarHem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyordu! Gece yarısı bombayı patlattılar
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Marco Asensio Ümit Özat fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ümit Özat boş konuşmaz. İçeriden bilgi almıştır.
talisca yı boşuna tutoyorlar bence .
En Çok Okunan Haberler
Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında... İşte ilk görüntü

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında... İşte ilk görüntü

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

FED'in faiz kararı belli oldu!

FED'in faiz kararı belli oldu!

20 TL'ye mal oluyor ama fiyatı 15 TL 'Alımı durdurdu durduracak'

20 TL'ye mal oluyor ama fiyatı 15 TL 'Alımı durdurdu durduracak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.