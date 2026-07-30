Ümit Özat'tan Fenerbahçe'yi karıştıracak iddia! İsmail Kartal-Asensio krizi patlıyor

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ile İspanyol yıldız Marco Asensio arasında kriz yaşandığına dair tartışmalara eski milli futbolcu ve yorumcu Ümit Özat da dahil oldu. Tecrübeli ismin oyundan alınma şeklini ve teknik heyetin tutumunu sert bir dille eleştiren Özat, sarı-lacivertli camiayı sarsacak iddialarda bulundu.

"YENİ ALEX - AYKUT KOCAMAN MEVZUSU GELİYOR"

İsmail Kartal'ın İspanyol oyuncuyu oynatma şeklini eleştiren ve kulüp tarihinde derin izler bırakan 'Alex de Souza - Aykut Kocaman' gerilimine atıfta bulunan Ümit Özat, şunları kaydetti:

"Yeni Alex-Aykut Kocaman mevzusu geliyor. Niye çıkarttın Asensio'yu? ‘Oynattım bakın, görün’ demek için oynattı. Asensio-İsmail Kartal krizi net bir şekilde kapının önünde bekliyor yani, ben size söyleyeyim."

"YETMEZ! TALISCA KRİZİ DE OLACAK"

Fenerbahçe'deki teknik heyet ve yıldız oyuncu anlaşmazlıklarının sadece Asensio ile sınırlı kalmayacağını öne süren ünlü yorumcu, takımın bir diğer süperstarı Anderson Talisca'yı da işaret ederek sözlerini şöyle noktaladı:

"Yetmez! Talisca krizi de olacak."