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Nihat Kahveci canlı yayında kendinden geçti! Sinirden Montella'ya patladı

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası'ndaki 2-0'lık Avustralya mağlubiyeti sonrası eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'den çok sert eleştiriler geldi. Kahveci, hem sahadaki futbolcuları hem de teknik direktör Vincenzo Montella'yı topa tuttu.

Nihat Kahveci canlı yayında kendinden geçti! Sinirden Montella'ya patladı
Emre Şen

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçımızda Avustralya'ya mağlup olmamız, spor kamuoyunda deprem etkisi yarattı. Karşılaşmanın ardından ekran başındaki izleyicilerle buluşan eski milli golcü Nihat Kahveci, yaşanan büyük hayal kırıklığını ve sahadaki performansı son derece çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

"KİMSE GÖREVİNİ YAPAMADI, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Yayınında büyük bir üzüntü yaşadığını gizlemeyen Kahveci, oyuncuların beklentilerin çok altında kaldığını vurguladı. Sahadaki hemen hemen her bölgeyi eleştiren deneyimli isim, "Çok umutluyduk, çok gururluyduk. Şu an şahsen çok üzgünüm. Gol atması gerekenler gerektiği gibi oynamadı, fiziksel mücadele beklediğimiz oyuncular bekleneni yapmadı. Rakip forveti tutar dediğimiz savunmacılarımız görevini yapamadı. Uğurcan da dahil görevini yapmadığı bir milli takım izlediğimiz için hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"OYUNUMUZUN B'SİNİ BİLE OYNAYAMADIK"

Avustralya'nın taktiksel sadakatine dikkat çeken Kahveci, rakibin maç planını 100 dakika boyunca kusursuz uyguladığını belirtti. Milli takımımızın ise kendi seviyesinin çok uzağında kaldığını ifade eden Kahveci, "Biz buraya nasıl geldiysek, beklenilen oyunun B'sini bile oynayamadık. Kötü yenildik, kötü goller yiyerek yenildik" şeklinde konuştu.

MONTELLA'NIN DEĞİŞİKLİKLERİNE BÜYÜK TEPKİ

Nihat Kahveci'nin en sert ve dikkat çekici eleştirisi ise A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın oyuna müdahalelerine yönelik oldu. İtalyan çalıştırıcının maç 2-0 iken yaptığı değişiklikleri anlamlandıramadığını belirten Kahveci şunları söyledi:
"Dakika 81, maç 2-0 olmuş. İsmail'le Zeki çıkıyor, Mert'le Salih giriyor. O an hocanın sınıfta kaldığı andır bende. Birbirimize şaşkın şaşkın baktık. 'Ne oluyor?' dedim. Bu kadarını beklemiyordum."

Takımın genel performansının beklentilerini bir gram bile karşılamadığını belirten Kahveci, sahada doğru işler yapan bir oyuncu dahi göremediğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci dünya kupası milli takım
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