Nihat Kahveci'den Arda Güler'e zehir zemberek sözler: "Kusura bakmasın ama..."

Amerika serüvenine Paraguay karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle nokta koyan ve turnuvaya gol dahi atamadan veda eden A Milli Takımımızda eleştiri okları teknik heyet ve futbolculara döndü. Karşılaşmanın ardından ekran karşısına geçen eski milli futbolcu ve ünlü spor yorumcusu Nihat Kahveci, Ay-Yıldızlı ekibin ortaya koyduğu çaresiz futbolu çok sert bir dille eleştirdi.

"BEKLENENİ YAPMADILAR, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Sözlerine turnuva öncesi taşınan umutları ve gururu hatırlatarak başlayan Kahveci, gelinen noktanın kendisi için tam bir yıkım olduğunu belirtti. Takımın belkemiğini oluşturan oyuncuların hiçbir varlık gösteremediğini vurgulayan tecrübeli futbol adamı, şu ifadeleri kullandı:

"Gol atması gereken oyuncularımız gerektiği gibi oynamadı. Fiziksel mücadele beklediğimiz atletizm sahibi oyuncularımız bekleneni yapmadı. İyi şut atar dediğimiz oyuncularımız o şutları atmadı. Rakip forveti tutar dediğimiz defans oyuncularımız görevini yapamadı. Kritik topları çıkaran kalecimiz Uğurcan da dahil görevini yapmadığı bir milli takım izlediğimiz için hayal kırıklığı yaşıyorum."

ARDA GÜLER'E ÇOK AĞIR ELEŞTİRİ: "KAÇAK OYNADI"

Nihat Kahveci'nin açıklamalarının en can alıcı noktası ise dünya devi Real Madrid'de forma giyen genç yıldızımız Arda Güler'e yönelik oldu. Sahada sorumluluk alması gereken isimlerin saklandığını iddia eden Kahveci, faturayı direkt olarak Arda'ya kesti:

"Sorumluluk alması gerekenler, sahanın içinde sorumluluk almadı. Ben görürüm o kaçak oynamaları. Kim onlar? Ben görürüm… Arda Güler, kaçak oynadı, kusura bakmayacak. Real Madrid'de oynayan Arda, oralarda oynayan, bizi gururla temsil eden Arda, bu kadar az sorumluluk almamalı!"