Nihat Kahveci'den çok konuşulacak Semih Kılıçsoy iddiası!

Nihat Kahveci, milli takımın sahasında Karadağ'ı 1-0 yendiği maçı Kontraspor kanalında yorumladı.
Nihat Kahveci, Kenan Yıldız'ın performansını çok beğendiğini söyleyerek Montella'nın İzlanda maçında Kenan Yıldız'ı tercih edeceğini söyledi.
Beşiktaş'ta da süre alamayan Semih Kılıçsoy için konuşan Kahveci, "Montella da Semih Kılıçsoy'u hiç tutmuyormuş. Oyuna bile almadı. Şöyle de yapabilirdi; siz ortalığı yıktınız ama bakın ben oynatıyorum da diyebilirdi. Ben Semih'e üzülüyorum" açıklamasını yaptı.