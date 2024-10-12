Nihat Kahveci'den çok konuşulacak Semih Kılıçsoy iddiası!

Nihat Kahveci, milli takımın sahasında Karadağ'ı 1-0 yendiği maçı Kontraspor kanalında yorumladı.

"KENAN YILDIZ OYNAR"

Nihat Kahveci, Kenan Yıldız'ın performansını çok beğendiğini söyleyerek Montella'nın İzlanda maçında Kenan Yıldız'ı tercih edeceğini söyledi.

SEMİH KILIÇSOY İDDİASI

Beşiktaş'ta da süre alamayan Semih Kılıçsoy için konuşan Kahveci, "Montella da Semih Kılıçsoy'u hiç tutmuyormuş. Oyuna bile almadı. Şöyle de yapabilirdi; siz ortalığı yıktınız ama bakın ben oynatıyorum da diyebilirdi. Ben Semih'e üzülüyorum" açıklamasını yaptı.