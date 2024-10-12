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Nihat Kahveci'den çok konuşulacak Semih Kılıçsoy iddiası!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.10.2024 13:04
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Futbol yorumculuğuna devam eden Nihat Kahveci, Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde Karadağ'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu. Kahveci'nin Semih Kılıçsoy hakkında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Nihat Kahveci'den çok konuşulacak Semih Kılıçsoy iddiası!

Nihat Kahveci, milli takımın sahasında Karadağ'ı 1-0 yendiği maçı Kontraspor kanalında yorumladı.

"KENAN YILDIZ OYNAR"

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Nihat Kahveci, Kenan Yıldız'ın performansını çok beğendiğini söyleyerek Montella'nın İzlanda maçında Kenan Yıldız'ı tercih edeceğini söyledi.

SEMİH KILIÇSOY İDDİASI

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Beşiktaş'ta da süre alamayan Semih Kılıçsoy için konuşan Kahveci, "Montella da Semih Kılıçsoy'u hiç tutmuyormuş. Oyuna bile almadı. Şöyle de yapabilirdi; siz ortalığı yıktınız ama bakın ben oynatıyorum da diyebilirdi. Ben Semih'e üzülüyorum" açıklamasını yaptı.

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Nihat Kahveci Semih Kılıçsoy Kenan Yıldız
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