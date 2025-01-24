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Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'nin yıldızlarına sert eleştiriler: "Ne oldu sana? Böyle oynamamalı!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.01.2025 00:12
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Kadıköy'de Lyon ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, sarı - lacivertlilerin yıldız futbolcusu ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti. İşte o sözler...

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'nin yıldızlarına sert eleştiriler: "Ne oldu sana? Böyle oynamamalı!"

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Lyon ile Kadıköy'de golsüz berabere kalarak son 32 şansını Danimarka'da oynanılacak olan midtjylland karşılaşmasına bıraktı. Mücadelenin ardından ünlü spor yorumcusu Nihat Kahveci çarpıcı eleştirilerde bulunurken, sarı - lacivertlilerin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek'e ve kaleci İrfan Can Eğribayat'a övgü dolu sözler sarf etti.

"82 DAKİKA OYUNDA TUTAR MIYDIN?"

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Dusan Tadic'in daha önce çıkmasını savunan Nihat Kahveci, “Tadic’i 82 dakika oyunda tutar mıydın? Islıklandı yeri geldi, sonra alkışlandı. Hak etmiyordu da ıslıklanmayı. Ama bugün bağırıyordu. Mourinho beni oyundan al diye bağırıyordu resmen.” ifadelerini kullandı.

"NE OLDU SANA?"

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Cengiz Ünder hakkında da ayrı bir parantez açan Kahveci, “Cengiz, seni ben Milli takımda yazıp etrafını dolduruyordum ne oldu sana? Önündeki topu bile rakibe verdi. Lyon da maçı rölantiye aldı.” şeklinde konuştu.

"SERGIO RAMOS GİBİYDİ"

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Nihat Kahveci, bugün gösterdiği performans alkışları toplayan Yusuf Akçiçek ve başarılı bir performans sergileyen kaleci İrfan Can Eğribayat için “Yusuf Akçiçek’e helal olsun. Sergio Ramos gibi oynadı. Ben bu maçlarda oynarım mesajını verdi. İrfan Can Eğribayat sana da helal olsun.” ifadelerini kullandı.

"BÖYLE OYNAMAMALI"

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Kahveci, Mourinho için ise, “Mourinho resmen bugün yenemiyorsam yenilmeyim dedi. Sadece 1 pozisyonla bu kadro olmamalı. Böyle oynamamalı.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder José Mourinho Nihat Kahveci dusan tadic fenerbahçe
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