Nihat Kahveci'den Fenerbahçe taraftarını mutlu edecek sözler!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında evinde Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 ile geçerken, maçın yankıları sürüyor. Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, sarı-lacivertlilerin sergilediği futbolu, Talisca'nın klasını ve yeni transferlerin ilk performanslarını masaya yatırdı.

"KAPALI GİŞE OYNANDI, İKİYLE ÜÇLE GİDİLMELİYDİ"

Rövanş mücadelesinde Fenerbahçe'nin mutlaka gol bulacağını belirten Kahveci, ilk maçtaki skorun daha farklı olması gerektiğini ifade etti. Yaz dönemine ve sıcak havaya rağmen stadı tamamen dolduran 50 bin taraftarı özellikle tebrik eden deneyimli yorumcu, "Genel anlamda gol yememek önemli. Fenerbahçe bu takıma deplasmanda da gol atar. Ancak 100 dakikalık maçta ve böyle kusursuz bir atmosferde deplasmana 2-0'la gitmek gerekirdi. İşin bu tarafını eleştiririm, atılan gol pozisyonlara göre az kaldı; Polonya'ya ikiyle üçle gidilmeliydi" şeklinde konuştu.

"BİRÇOK AKSİYON VAR, KİLİDİ TALİSCA AÇTI"

Sarı-lacivertli ekibin hücum zenginliğine ve sahadaki üretkenliğine değinen Kahveci, maç boyunca oyundan hiç kopmadığını dile getirdi. Karşılaşmada akan oyun, şutlar ve kornerler gibi sayısız hücum aksiyonu olmasına rağmen kilidi bir duran topun açtığını belirten ünlü yorumcu, "Talisca'ya o kadar kötü baraj kurdurursanız, o boşluğu görür ve affetmez. Rakibin barajı hatalıydı ama Talisca'nın bu kadar şık bir vuruş yapmasını ve o güzel golü asla göz ardı edemem" değerlendirmesinde bulundu.

"GREENWOOD TARAFTARI ÇOK SEVİNDİRECEK"

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nathan Ake ve Mason Greenwood'un takımdaki ilk sürelerini de değerlendiren Nihat Kahveci, özellikle İngiliz yıldıza ayrı bir parantez açtı. Ake'yi sürpriz bir şekilde ilk 11'de gördüğünü ve 45 dakika izleme fırsatı bulduklarını belirten Kahveci, Greenwood için sarı-lacivertli taraftarlara iddialı bir mesaj yolladı:

"Top ayağına geldiğinde heyecanlandıran oyuncuları severim. Greenwood dünyanın en büyük baskısının olduğu statlardan birinden geliyor. Baskıya alışık, sorumluluk almayı seven, 20 gol ve 10 asist barajlarını aşabilen özel bir yetenek. Fenerbahçe taraftarına şimdiden söyleyeyim; sizi çok ayağa kaldıracak ve çok sevindirecek bir oyuncu. Az süre almasına rağmen gole çok yaklaştı ve kalitesinin mesajını inceden verdi."