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Nihat Kahveci'den ilginç Arda Güler iddiası! ''Ona izin verilirse...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.11.2024 17:42
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Eski futbolcu şimdilerde ise spor yorumculuğu yapan Nihat Kahveci, İspanyol basınına Arda Güler hakkında açıklamalar yaptı. Gelişmesi için oynaması gerektiğini vurgulayan Kahveci, ''gördüklerimiz buzdağının sadece görünen kısmı" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'den ilginç Arda Güler iddiası! ''Ona izin verilirse...''
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Real Madrid forması giyen Arda Güler'le ilgili AS'a açıklamalar yaptı.

''GELİŞMESİ İÇİN OYNAMASI GEREKİYOR''

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Arda Güler'in oynamasını gerektiğini dile getiren Nihat Kahveci, "Muazzam yeteneğini gösterebilmesi için onun adına dua ediyorum. Kendisi çok yüksek kalitede bir oyuncu ve sahada lider olmayı seviyor. Gelişmesi için oynaması gerekiyor. Yedek kulübesinde bu kadar çok zaman harcamak onun için iyi değil. Ancelotti ona devamlılık verirse daha da ileri gidecek ve muhteşem bir ilerleme kaydedecektir. Bundan eminim" dedi.

''ARDA GÜLER'E İZİN VERİLİRSE...''

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İleri zamanlarda Arda Güler'in Real Madrid için büyük işler yapacağını söyleyen Kahveci, "Ona izin verirlerse şimdiye kadarkinden çok daha iyi oynayacak çünkü her zaman gelişmek istiyor. Madrid'de başarılı olmanın kolay olmadığını, taleplerin maksimum olduğunu ve her zaman kazanmanız gerektiğini zaten biliyoruz ancak Arda Güler'e güvenmeniz gerekiyor çünkü o beklentilere sahada cevap verecek. Gelecekte Madrid'in lideri olabilir çünkü karakteri güçlü ve asla korkmuyor. Kişiliği harika" sözlerini sarf etti.

''KALARAK ZORU SEÇTİ''

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Kolayı değil zoru seçerek Madrid'de kaldığını söyleyen Kahveci, "Kolay olan başka bir yere gitmek olurdu ama o zorlu seçerek kalma cüretinde bulundu. Real Madrid'in dünyanın en iyi oyuncuları olduğunu zaten biliyoruz ancak Arda da en iyi oyunculardan biri olabilir ve orada bir yere sahip olabilir. Aldığı kısa sürede muazzam yeteneğinin küçük bir kısmını zaten göstermiş oldu. Oynaması gerekiyor çünkü gördüklerimiz buzdağının sadece görünen kısmı" ifadelerini kullandı.

''MADRID ONU İSTEMİYORSA''

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Ayrıca Nihat Kahveci sözlerini gülerek "Madrid onu istemiyorsa Real Sociedad'a verebilir. Anoeta'da insanları mutlu eder" şeklinde konuştu.

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Nihat Kahveci Arda Güler real madrid
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