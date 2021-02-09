Nihat Kahveci'den kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap!

Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'nin Yeni Malatyaspor'a attığı golü "Nwakaeme'den Ronaldinho golü" yorumunda bulundu.Sosyal medya kullanıcısının "Sanki Ronaldinho gördün yoruma bak" şeklindeki cevabı üzerine Nihat Kahveci gülme emoji eşliğinde "Yaş ufak galiba. İspanya'da oynadım kardeşim karşılıklı" paylaşımını yaptı.

7 SENE İSPANYA'DA FUTBOL OYNADI

Nihat Kahveci 2002-2006 yılları arasında Real Sociedad ve 2006-2009 sezonlarında da Villarreal formasıyla La Liga'da birçok gole imza atmıştı.