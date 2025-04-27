Nihat Kahveci'den olay sözler! Canlı yayında açıkladı... "Yeni TFF Başkanı hayırlı olsun"

Nihat Kahveci Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında çarpıcı ifadeler kullandı. Kahveci, "Yeni federasyon başkanı hayırlı olsun" dedi.

"30 DAKİKALIK BÖLÜMDEKİ OYUN KABUL EDİLEMEZ"

Nihat Kahveci, "Fenerbahçe'nin 30 dakikalık bölümdeki oyunu kabul edilemez. Sadece atak şekli uzun top, kenar ortaları mı olur. İsmail'in sarı kartı oldu mu riskli, atılma ihtimalinden dolayı bir de maç gidiyor, Mourinho hemen En-Nesyri oyuna attı" dedi.

"YABANCI VAR NİYE ÇAĞIRDI DERİM"

Kahveci, "En-Nesyri'yle olan pozisyonda penaltı kararı çıktı. Vienna'nın eline çalınan penaltı kırılma anı oldu. Ben FIFA hakemliği filan yapmadım. Ben o pozisyonda yabancı VAR niye çağırdı derim. İzlerken bile tekrarını gördüğümde bana göre penaltı" dedi.

"YENİ FEDERASYON BAŞKANI HAYIRLI OLSUN"

Fenerbahçe'nin MHK'ya tepkisini vurgulayan Kahveci, "Bu işler MHK'den başlar. Ben Fenerbahçe'den bu sezon hiç MHK hakkında bu kadar üst perdeden açıklama geldiğini hatırlamıyorum. Gidişatı söyleyeyim mi? İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yerine yeni federasyon başkanı hayırlı olsun. Bu işler MHK'yle başlar hep. Vites artırılıyor çünkü. Ben bilmiyorum, gözlemliyorum. Yazın seçim oluyor mu bakacağız?" ifadelerini kullandı.

"BU ROTA KAYITLI"

Kahveci, "Fenerbahçe, MHK ile başladı. Diğer kulüpler zaten uzun süredir tepkili. Bu yol bizi daha önce aynı yere götürmüştü. Bu rota bizim navigasyonlarda kayıtlı" dedi.