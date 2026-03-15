SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Nihat Kahveci'den olay yaratacak Victor Osimhen sözleri: "Bence herkes yanlış biliyor"

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Galatasaray'ın sahasında Başakşehir'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından usta yorumcu Nihat Kahveci'den çok konuşulacak bir analiz geldi! Maçın yıldızı olarak Singo'yu gösteren ve "Liverpool maçında kesin oynamalı" diyen Kahveci, taraftarın sevgilisi Victor Osimhen'i tahtından edecek ironik bir iddiada bulundu.

Emre Şen
NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-0'lık net bir skorla geçerek şampiyonluk yolunda dev bir adımı daha kayıpsız atlattı.

Karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında maçı değerlendiren eski milli futbolcu ve usta yorumcu Nihat Kahveci, Sarı-Kırmızılı takımın ortaya koyduğu dominant oyunu ve öne çıkan bireysel performansları çarpıcı sözlerle analiz etti.

"MAÇIN YILDIZI SİNGO! LİVERPOOL'A KARŞI KESİN OYNAYACAK"

Savunma hattındaki eksiklere rağmen kusursuz bir performans sergileyen Wilfried Singo'ya övgüler yağdıran Kahveci, oyuncunun Okan Buruk'a net bir mesaj verdiğini belirtti:

"Bana göre maçın tartışmasız oyuncusu Singo. Bu maçta Abdülkerim cezalıydı, Singo oynadı. Kritik Liverpool maçında ise Davinson cezalı olacak, orada da Singo oynayacak. Kesin! Bir defans oyuncusundan daha ne beklersin ki? Singo adeta sahaya çıkıp, 'Ey Okan Hoca ben buradayım, formayı hak etmek için daha ne yapayım?' dedi."

KAHVECİ'DEN OLAY İDDİA: "EN ÇOK SEVİLEN OYUNCU OSİMHEN DEĞİL, NHAGA!"

Nihat Kahveci'nin asıl gündem yaratan sözleri ise, Başakşehir maçında sonradan oyuna girip harika bir gole imza atan Renato Nhaga hakkında oldu. Dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen üzerinden esprili bir kıyaslama yapan Kahveci, Nhaga'nın tribünler üzerindeki inanılmaz etkisini şu sözlerle anlattı:

"Kimse Galatasaray'ın en çok sevilen oyuncusu Osimhen demesin! Bence herkes yanlış biliyor. Galatasaray'ın en çok sevilen futbolcusunun kim olduğu bugün tekrar kanıtlandı. Bunu tabii biraz ironiyle söylüyorum ama; Nhaga, Galatasaray stadında ilk maçına çıktığında, daha ilk topa dokunduğu an stat yıkılmıştı. 'Bir oyuncuya bu kadar sevgi nedir?' dedik. Bugün yine oyuna girdi, ilk topa dokundu ve stat yine yıkıldı! Golde bir orta saha oyuncusunun oraya kadar gitmesi, o deparı atması çok önemliydi. Golünü attı ve 'Ben de bu sevgiye karşılık veriyorum' dedi. Alanya deplasmanında da iyi oynayıp çok şık bir gol atmıştı."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci galatasaray Osimhen Renato Nhaga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.