Nihat Kahveci'den olay yaratan sözler! "Belki de son maçıydı, uçağa binip gitse kimse neden demez!"

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Lugano'yu sahasında 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdığı mücadelenin yankıları sürerken, eski milli futbolcusu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, mücadeleye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, Fenerbahçe'nin turu iyi oynayarak geçmediğini belirtti.

"EN İYİ OYUNCU NET ŞEKİLDE DZEKO"

Kahveci "İki maçta 6 gole okeyim ama yenilen 4 gole değilim" ifadelerini kullanırken iki maçın da en iyi oyuncusunun net bir şekilde Edin Dzeko olduğunu söyledi.

"LILLE BENİ ENDİŞELENDİRİYOR"

"Fransa'da atletik takımlar beni endişelendiriyor. Rennes maçlarında görmüştük. Bu maçlarda çok iyi defans yapılması lazım. Atletik ve fizik yapısı iyi bir takım var karşımızda" şeklinde konuştu.

"UÇAĞA BİNİP GİTSE KİMSE NEDEN GİTTİ DEMEZ"

Rade Krunic'in performansını eleştiren Nihat Kahveci, "Krunic'in artık valizini toplayıp uçağa binip gitse, kimse neden geldi, neden gitti diye söylemez" dedi.

"BELKİ DE FENERBAHÇE’DE SON MAÇIYDI"

"Krunic'in belki de Fenerbahçe'de son maçıydı. İyi oynayan alkışlanır, kötü oynayan ıslıklanır. Mourinho da onu değiştirerek gereğini yaptı. Top kaybında seyirci de tepki gösterdi. Krunic, geldiği günden beri gösterdiği performansla ıslıklanmayı hak etti"