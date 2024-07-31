SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Nihat Kahveci'den olay yaratan sözler! "Belki de son maçıydı, uçağa binip gitse kimse neden demez!"

Nihat Kahveci'den olay yaratan sözler! "Belki de son maçıydı, uçağa binip gitse kimse neden demez!"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.07.2024 15:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Lugano'yu iki maçta da mağlup etse de gösterilen performans otoritelerin eleştirilerine neden oldu. Ünlü yorumcu Nihat Kahveci de Sarı-Lacivertliler'in oyununu yetersiz bulurken, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Nihat Kahveci'den olay yaratan sözler! "Belki de son maçıydı, uçağa binip gitse kimse neden demez!"
Rade Krunic

Rade Krunic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Lugano'yu sahasında 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdığı mücadelenin yankıları sürerken, eski milli futbolcusu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, mücadeleye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, Fenerbahçe'nin turu iyi oynayarak geçmediğini belirtti.

"EN İYİ OYUNCU NET ŞEKİLDE DZEKO"

edin-dzeko-gollerine-devam-ediyor-tnky

Kahveci "İki maçta 6 gole okeyim ama yenilen 4 gole değilim" ifadelerini kullanırken iki maçın da en iyi oyuncusunun net bir şekilde Edin Dzeko olduğunu söyledi.

"LILLE BENİ ENDİŞELENDİRİYOR"

AA-20240730-35275531-35275526-FENERBAHCE_LUGANO

"Fransa'da atletik takımlar beni endişelendiriyor. Rennes maçlarında görmüştük. Bu maçlarda çok iyi defans yapılması lazım. Atletik ve fizik yapısı iyi bir takım var karşımızda" şeklinde konuştu.

"UÇAĞA BİNİP GİTSE KİMSE NEDEN GİTTİ DEMEZ"

Screenshot_22

Rade Krunic'in performansını eleştiren Nihat Kahveci, "Krunic'in artık valizini toplayıp uçağa binip gitse, kimse neden geldi, neden gitti diye söylemez" dedi.

"BELKİ DE FENERBAHÇE’DE SON MAÇIYDI"

66a9e2a49a1b9436

"Krunic'in belki de Fenerbahçe'de son maçıydı. İyi oynayan alkışlanır, kötü oynayan ıslıklanır. Mourinho da onu değiştirerek gereğini yaptı. Top kaybında seyirci de tepki gösterdi. Krunic, geldiği günden beri gösterdiği performansla ıslıklanmayı hak etti"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci son dakika fenerbahçe mourinho Rade Krunic
En Çok Okunan Haberler
Saldırının şifreleri çözülüyor: 'Füze' detayını ilk kez açıkladı

Saldırının şifreleri çözülüyor: 'Füze' detayını ilk kez açıkladı

Türkiye'nin dört bir yanında sela seslerini duyanlar sosyal medyaya koştu

Türkiye'nin dört bir yanında sela seslerini duyanlar sosyal medyaya koştu

Belki de son maçıydı, uçağa binip gitse kimse neden demez!

Belki de son maçıydı, uçağa binip gitse kimse neden demez!

Herkes maçın 33. dakikasında olanları konuşuyor!

Herkes maçın 33. dakikasında olanları konuşuyor!

Avrupa Mourinho'yu konuşuyor! "Lugano'yu zor yendi, başını belaya soktu"

Avrupa Mourinho'yu konuşuyor! "Lugano'yu zor yendi, başını belaya soktu"

Fenerbahçe'de Fred şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Fenerbahçe'de Fred şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.