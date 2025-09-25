SPOR

Nihat Kahveci Dinamo Zagreb maçı sonrası Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı! Sosyal medya resmen yıkıldı...

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde Hırvat ekibi Dinamo Zagreb’e yenildi. Yorumcu Nihat Kahveci sarı lacivertli takımdan ayrılacak ilk ismi açıkladı. Gündem olan bu açıklama sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe Avrupa’da bu seneki ilk maçı olan Dinamo Zagreb deplasmanından 3-1’lik skorla dönerken, yorumcu Nihat Kahveci takımdan ayrılacak ilk ismi açıkladı. Flaş açıklama sonrası sosyal medyada yer yerinden oynadı.

‘‘HAYIRLI UĞURLU OLSUN! GİTTİ…’’

Nihat Kahveci, "Tedesco kusura bakmasın bugün gitti. Maç önü Allah korusun 3-1, 4-1 biterse gider dedim. Hocam gittin. Hayırlı, uğurlu olsun gitti. Seni kimse kurtaramaz. Senin tazminatın ne kadar onu bilmiyorum. Mourinho'ya tazminat, sana şimdi tazminat. Sadettin Saran ve yeni yönetimin Allah yardımcısı olsun." dedi.

''YİNE HÜSRAN!''

Nihat Kahveci, 300 milyon Euro değerindeki kadrodan bahsediyorsun, eksi 300 milyonluk futbol oynuyor. Yine bize Avrupa'da hüsran, yine hüzün, yine mutsuzluk'' dedi.

