Nihat Kahveci faturayı Fenerbahçe kalecisi Ederson'a kesti

Fenerbahçe'nin Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendiren Nihat Kahveci, son saniyedeki puan kaybının faturasını kaleci Ederson'a kesti.

Emre Şen
Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk yarışını derinden sarsan bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu dramatik maçın ardından, ünlü futbol yorumcusu ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"FATURA DİREKT EDERSON'A KESİLİR!"

Sahadaki oyunu ve özellikle maçın son saniyelerinde yaşanan o kaotik pozisyonu masaya yatıran Nihat Kahveci, yenilen kritik golde en büyük hatanın sarı-lacivertlilerin Brezilyalı kalecisi Ederson'a ait olduğunu savundu.

Rizespor'un 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'nin o panik havasını eleştiren tecrübeli yorumcu, pozisyonun oluşumunu şu sözlerle anlattı:

"Rizespor 10 kişi kalmış, yapacağı tek şey uzun topla karambol aramak. Top havadayken Fenerbahçeliler ne düşündü bilmiyorum. Ah Ederson, vah Ederson! Senin kendi defans oyuncuların oradayken, o kadar kişi varken bir kaleci niye oraya çıkar?"

"KALECİ NİYE ORAYA ÇIKAR?"

Ederson'ın kalesini terk etme zamanlamasını büyük bir amatörlük olarak nitelendiren Kahveci, Brezilyalı file bekçisinin bu hatası yüzünden şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puanın uçup gittiğini vurguladı. Kahveci, "Çıktın, geriye doğru vurdular, aşırdı gol oldu. Ben o hatayı direkt Ederson'a yazarım" diyerek puan kaybının bir numaralı sorumlusunu ilan etti.

GENÇLERBİRLİĞİ & GALATASARAY - HEMEN OYNA

GENÇLERBİRLİĞİ & GALATASARAY - HEMEN OYNA

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

A101'e elektrikli moped geliyor!

