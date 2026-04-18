Nihat Kahveci faturayı Fenerbahçe kalecisi Ederson'a kesti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk yarışını derinden sarsan bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu dramatik maçın ardından, ünlü futbol yorumcusu ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"FATURA DİREKT EDERSON'A KESİLİR!"

Sahadaki oyunu ve özellikle maçın son saniyelerinde yaşanan o kaotik pozisyonu masaya yatıran Nihat Kahveci, yenilen kritik golde en büyük hatanın sarı-lacivertlilerin Brezilyalı kalecisi Ederson'a ait olduğunu savundu.

Rizespor'un 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'nin o panik havasını eleştiren tecrübeli yorumcu, pozisyonun oluşumunu şu sözlerle anlattı:

"Rizespor 10 kişi kalmış, yapacağı tek şey uzun topla karambol aramak. Top havadayken Fenerbahçeliler ne düşündü bilmiyorum. Ah Ederson, vah Ederson! Senin kendi defans oyuncuların oradayken, o kadar kişi varken bir kaleci niye oraya çıkar?"

"KALECİ NİYE ORAYA ÇIKAR?"

Ederson'ın kalesini terk etme zamanlamasını büyük bir amatörlük olarak nitelendiren Kahveci, Brezilyalı file bekçisinin bu hatası yüzünden şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puanın uçup gittiğini vurguladı. Kahveci, "Çıktın, geriye doğru vurdular, aşırdı gol oldu. Ben o hatayı direkt Ederson'a yazarım" diyerek puan kaybının bir numaralı sorumlusunu ilan etti.