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Nihat Kahveci maç sonunda canlı yayında çıldırdı! Mağlubiyetin faturasını kesti! "Tek kelimeyle skandal"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.03.2025 07:40
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Karşılaşma sonrası hakemi eleştiren Nihat Kahveci'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Nihat Kahveci maç sonunda canlı yayında çıldırdı! Mağlubiyetin faturasını kesti! "Tek kelimeyle skandal"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında normal süreyi ve uzatma bölümlerini 2-0 üstün bitiren Fenerbahçe, penaltı atışları sonucu İskoçya ekibi Rangers’a 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Nihat Kahveci'nin maç sonu açıklamaları taraftarların yüreğine adeta su serpti.

"SENİN CİĞERİNİ SEVEYİM"

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"Öyle baba oyuncular vardı ki bugün sahada. Hepsine mücadeleleri için teşekkürler. İrfan Can Eğribayat her şeyi kurtardı neredeyse. Skriniar inanılmazdı. Fred 37 ciğerle oynadı. Senin ciğerini seveyim... Kostic'i Real Madrid, Barcelona izlesin 3'lü formasyona dönsün onu alırlar. Szymanski 2 gol attı."

"HAKEM KATLİAMI VARDI"

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"Gerçekten hakem katliamı vardı. Rıdvan'ın eli kapalı tamam ona bir şey demem. Mert Hakan'da temas var. Çağırın ya! Çağırın da izlettirin ya! Ben görüyorum teması! Talisca'ya verdiği sarı kart ne? Bu hakem Norveçli değil mi? Bu hakem gitsin somon yesin ailesiyle. Tek kelimeyle skandal."

"PAZAR GÜNKÜ MAÇI 1 GÜN ERTELEYİN DESELER HAKLILAR"

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"Tur ilk maçta bitti. Mourinho bir oraya dönersin bence. Gerekli miydi o kadar. Fenerbahçe turu ilk maçın ikinci yarısında kendi seyircisi önünde verdi. 5 penaltının 3'ünü kaçırıyorsun. 120 dakika koşuyorsun. Bir anda demoralizesin. Yarın sabah Fenerbahçe yönetimi Pazar günkü maçı 1 gün erteleyin deseler haklılar."

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne penaltılar sonucu veda etti!Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne penaltılar sonucu veda etti!
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