Nihat Özdemir: "Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var"

Fenerbahçe, harcama limitini açabilmek için Serdar Aziz ve Luiz Gustavo'nun ücretini düşürdü. Mesut Özil, Fenerbahçe için çok önemli bir transfer. Fenerbahçe, Mesut Özil'i Rizespor maçında oynatabilir.

"ÖZİL'E YAPTIRIM UYGULANDI"

Almanya Milli Takımı ve Arsenal, Mesut Özil'e Sayın Cumhurbaşkanımızla fotoğraf çekindiği için yaptırım uyguladı. Mesut Özil de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Mesut'la birlikte tüm transferler hayırlı olsun. Tüm transferlerden mutluyuz. Kulüplerimizin yaptığı transferler Türk futboluna katkı sağlayacaktır.

"YARDIM KAMPANYALARINA KATILMADIM"

MesutOl kampanyasına katılmadım. Hiçbir kulübün yaptığı yardım kampanyasına katılmadım, katılmam da uygun olmaz. Mesut Özil'i mutlaka izleyeceğim, stadyuma gitmeyi düşünüyorum, stadyuma gidemezsem de televizyondan izleyeceğim. Süper Lig ve 1. Lig maçlarının hepsini takip etmeye çalışıyorum.

"F.BAHÇELİLİĞİMİ TARTIŞMAK GÖREVLERİ DEĞİLDİ"

Benim Fenerbahçeliliğimi tartışmak kimsenin görevi değildi. Fenerbahçe Disiplin Kurulu'ndan yazı geldiği anda istifamı verdim.

"HAKLEMLER TARAFTARI ÖZLEMİŞ"

Hakemler seyirci olmadığı için rahatladı ama artık hepsi taraftarı özlediğini söylüyor. Hakemler bile taraftarı özlediklerini söylüyor. Taraftar onları da motive ediyor.