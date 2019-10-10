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Nihat Özdemir: Galibiyet alabilirsek mehmetçiklerimize moral olacaktır

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 10.10.2019 22:15 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Arnavutluk maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Galibiyetle ayrılabilirsek bizler kadar, oyuncularımız kadar cephede Türkiye için savaşan bütün mehmetçiklerimiz için moral olacaktır” diye konuştu.

Nihat Özdemir: Galibiyet alabilirsek mehmetçiklerimize moral olacaktır

A Milli Futbol Takımı, Arnavutlukla oynayacağı müsabaka öncesinde son antrenmanını TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Antrenman 15 dakikalık basına açık bölümünden sonra basın mensuplarına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.

Yarın Arnavutluk ile oynayacakları önemli bir maç olduğunu belirten Özdemir, “Rakibimiz iyi bir takım. Grupta aldıkları puanla bizden gerideler ama iyi takım olduklarını son maçlarda gösterdiler. Çok önemli bir rakip olan İzlanda’yı iyi bir futbolla yendiler. Bizler için hem Türk Milli Takım oyuncuları, Şenol Güneş ve yönetici arkadaşlarımız için önemli bir gün. Dün Barış Pınarı Harekatı’na Türk ordumuz başladı ve harekat devam ediyor başarıyla. Hepimizin aklı Mehmetçiklerimizin yanında. Türkiyemiz için gerekli mücadeleyi yapıyorlar. İnşallah can kaybı olmadan, zaferle ülkelerine dönmüş olacaklar. Oyuncularımızın, teknik kadromuzun dualarıyla hepimiz askerlerimizin yanındayız. Yarınki maç çok önemli. Galibiyetle ayrılabilirsek, bizler kadar, oyuncularımız kadar cephede Türkiye için savaşan bütün Mehmetçiklerimiz için moral olacaktır. Sahada mücadele edecek futbolcu kardeşlerimiz de bu düşüncede olacaktır. Buradan alınan bir galibiyet ile cephedeki Mehmetçiklere moral vermiş olacağız. Grubumuzdaki önemli maçı yarın başarıyla bitireceğiz. Taraftara görev düşüyor. Maçın başından sonuna kadar Türk Milli Takımı’nı canı gönülden desteklemesini istiyoruz. Milli takımımızı ve Türkiyemizi desteklemelerini bekliyorum” dedi.

Özdemir’den sonra TFF yöneticilerinden Selim Soydan, Servet Yardımcı ve Mustafa Çağlar kısa açıklamalarda bulundu. Soydan, milli takımın kazandıktan sonra daha iyi şeyler söyleyeceğini belirtirken, Servet Yardımcı ise, “Çok kaliteli ve genç bir jenerasyon yakaladık. Çocuklarımıza güveniyoruz. Yarın da bu önemli maçı muhakkak bir şekilde galibiyetle çıkacağımızı biliyoruz” şeklinde konuştu. Son olarak konuşan bir diğer TFF yöneticisi Mustafa Çağlar ise, “Çok iyi bir ekibimiz var. Hepimizin ortak dileği Mehmetçiklerimiz için güzel bir netice alacağız” ifadelerini kullandı.

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