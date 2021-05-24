Nihat Özdemir: Liglerin yeniden 18 takımla oynanmasını planlıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş'ın şampiyonlukla tamamladığı 2020-21 sezonunu yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta değerlendiriyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi hakkındaki başvurusu için konuştu. İşte Nihat Özdemir'in açıklamaları; "İlk müracaatı Fenerbahçe yaptı. Samsun'dan Ankara'ya Eskişehir'e İzmir'e birçok kulüp, bu maddeden istifade etmek için müracaat etti. Bazı takımlar, karşı görüşü oldu. Bunlar Hukuk Kurulu'nda. Yakın bir zamanda en doğru kararı vereceğiz" En doğru kararı, en kısa sürede alırız. TFF arşivlerinde her şey mevcuttur. İncelemeler devam ediyor. En kısa zamanda ilan etmeyi düşünüyoruz. Tahkim var, Genel Kurul var. Biz karar vereceğiz. Bir kısım memnun olacak, bir kısım memnun olmayacak." FENERBAHÇE'NİN 9 ŞAMPİYONLUK BAŞVURUSU Fenerbahçe Kulübü, 1959'dan önce kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi için TFF'ye başvurmuştu. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu başvurunun 1959 yılı öncesinde şampiyonlukları bulunan diğer takımların da hakkını savunmak için yapıldığı belirtilerek,

"Fenerbahçe Kulübü olarak 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın Süper Lig'e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-1933, 1934-1935 ve 1943-1944 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-1937, 1939-1940, 1942-1943, 1944-1945, 1945-1946 ve 1949-1950 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. KADEMELİ SEYİRCİ "Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Deplasman bölümüne de belirli oranda seyirci alacağız." "TEKRAR 18 TAKIM OLACAK" "Önümüzdeki yıl Süper Lig ve TFF 1. Lig'den 4'er takım düşürülmesi gibi bir planımız var. 2 yıl içinde liglerin yeniden 18 takımla oynanmasını planlıyoruz." "20 TAKIMLI LİG OLACAK" "Bu sene lig 20 takımla oynanacak. 20 takımlı lig zorlu. 38 hafta olacak, 3 maç haftası hafta içinde olacak. 18 takım ideal. 2 sene 4 takım düşürerek tekrar 18 takıma ineceğiz. Bunu planlıyoruz. Çalışmalarını yapıyoruz."

"HERKESE EŞİT MESAFEDEYİZ" "Eleştirilmemek mümkün değil, bizim aldığımız her karar Türkiye'deki futbol için. Herkese eşit mesafede olmaya çalışıyoruz Elimizden geldiğince adaletli karar almaya çalışıyoruz." ZOR BİR YIL GERİDE KALDI "Zorlu bir yıl geride kaldı. Az kaldı, 5 maç var kaldı. 8.5 ayda ara vermeden 42 maç haftası oynadık. En önemli etken, geçen yıl küme düşmeyi kaldırdığımız için sezonu 21 takımla oynadık. Kulüpler Birliği'nden böyle bir talep geldi. Biz bunu çok düşünmüştük. Kulüplere hak vererek, tüm liglerden düşmeyi kaldırdık." "BU LİGİ YAPAMAZLAR DEMİŞLERDİ" "Zor sene oldu. Bu ligi 'Yapamazlar' demelerine rağmen biz ve kulüplerimiz birbirimize destek olduk, sezon bitti. 24-25-26 yıldır böyle bir lig yaşanmadı. Her zaman son haftalara 2 takım yarışarak girerdi. 3 takım eşit şansla son haftalara girdiler. Son 3 haftadaki maçları aynı gün, aynı saatte başladık." SAMSUNSPOR MESAJI "Ligin sonuna geldiğimizde sadece 2 golle, Süper Lig'in şampiyonu belli oldu. 1. Lig'de 3 takım 72 puanla bitirdi. 3'lü averajla ilk iki belli oldu. Giresunspor ve Adana Demirspor geldi, Samsunspor gelemedi. Samsunspor, playofflarda da 6. sıradan giren Altınordu'ya elendi. Samsunspor çok büyük mesai verdi. Yatırım yaptı. Allah onlara gelecek yıl nasip eder inşallah. Adana Demirspor, 3. yılın sonunda Süper Lig'e çıktı. Önce playoff, sonra final, bu sezon lider olarak çıktı."

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE BEŞİKTAŞ "Chelsea maçını dakika dakika takip ediyorduk. Sıkıntılı bir maçtı. Bir gitti, bir geldi. Beşiktaş adına sevindik. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacaklar. Bundan büyük gelir elde edilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Türkiyemizi kabul edecek. Son temsilinde çok büyük başarılar elde etmişti. Çok önemli de bir gelir sağlamıştı." "LILLE'İN ŞAMPİYONLUĞUNU İSTEDİK" "Lille'in şampiyon olmasını çok istedik. İlk devre sonunda penaltı kazanıldı. 1-0 önde Lille, acaba teknik direktör kime attıracak diye bekledim. Burak'ı seçti hocaları. Bana ayrı bir mutluluk verdi. Burak'a o kadar güveniyor ki hiç tereddüt etmeden Burak'ın atmasını istedi. Dünyanın en büyük futbolcularından biri Neymar kaçırdı ama Burak topu dikti ve soğukkanlılıkla attı penaltısını." "NEDEN ATATÜRK OLİMPİYAT STADI?" "Lig neredeyse sona geldi. TFF 1. Lig'de inşallah çok önemli bir maç var, İstanbul'a aldık. Otel, uçak masraflarını düşündük. İzmir'de bu maçın oynanabileceği tek stadyum var, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu. Orayı da bakıma almışlar. Bornova Stadyumu'nda oynanamıyordu. İki kulüple de görüştük. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na bir miktar da seyirci alacağız. Ayrıca 2. Lig ve 3. Lig playoff finallerinde de seyirci olacak."

"ORAYA BÜYÜK YATIRIM YAPTIK" "Elimizden geldikçe, tabii Türkiye'nin takımlarını şartlarını göz önünde bulundurarak tüm finalleri, milli maçları Olimpiyat Stadyumu'nda oynamak istiyoruz. Oraya çok büyük yatırım yaptık. Ne kadar çok maç yaparsak, o kadar değerlendirmiş oluruz. Karagümrük, birçok maçını burada oynattık. Gelecek sezon da isterse Karagümrük'e tüm kolaylığı sağlayacağız." "KOVID'İN VERDİĞİ HASAR" "Allah'a şükür, hiçbir futbolcumuz ve teknik direktörümüz ağır şekilde kovid hastalığı yaşamadı. Ömer Taşer'e bu protokolden ötürü teşekkür ediyorum. Maalesef birkaç takım yöneticimiz, bu şekilde kovidden can kaybına uğradık. Onlara da Allahtan rahmet diliyorum." "FENERASYON" DEDİLER "Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu. Çok transfer yaptı. Yeni hocayla sezona çok iyi başladı. Herkes bu sezon 'Fenerbahçe sezonu, TFF yardım ediyor, Fenerasyon' dediler. Böyle konuşmalar devam ederken, bu sefer Galatasaray dediler. 'Galatasaray'a destek, plan program' dediler. Beşiktaş öne geçti. Ligin ilk yarısını lider tamamladı. 'Beşiktaş için düzeni kurmuşlar' dedi. Son haftaya 3 takım eşit şansla girdi."

"PLANLI OLMADIĞI GÖRÜLDÜ" "Son haftaya 3 takım eşit şansla girdi. Sadece 2 golle Beşiktaş şampiyon oldu. Bu iş planlanıyor, destek olunuyor gibi bir şeyin olmadığı görüldü. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de şampiyon ve çıkan takımlar hakkında kimse bir şey konuşmuyor." "VAR SİSTEMİ İYİYE GİDİYOR" "VAR ile ilgili sözler, dedikodudan öteye gidemiyor. TFF olarak 1. Lig Kulüpler Birliği'yle 2 ayda bir toplantık. En acil istekleri, 'Ne olur VAR'ı bize de getirin' dediler. Bunu 2021/22 için istedik ama stadyumların teknik kapasiteleri yeterli değil. 2022/23'te yapacağız. Playofflarda uyguluyoruz. Samsunspor Başkanı, Altınordu - Samsunspor maçı nedeniyle teşekkür etti. Maçı Altınordu kazandı. Penaltı vardı, kırmızı vardı. Kaybetmesine rağmen Samsunspor Başkanı teşekkür etti. Ben bunu istiyorum. VAR sistemi her yıl ileriye gidiyor" "VAR'IN MÜDAHALE SAYILARI" "Kimse kalkıp VAR iyiye değil kötüye gidiyor demesin. Bakarsanız Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa'da da rakamlar buna benzerdir. Gelecek yıl, bu yıldan da iyi rakamlar göreceğiz. VAR sistemi vazgeçilmez bir nokta olmalıdır, olacaktır. TFF 1. Lig'den sonra hedefimiz 2. Lig ve 3. Lig'de VAR sistemleri. Hakemin verdiği adaletsiz kararı düzeltme sistemidir VAR, vazgeçilmez unsudur. VAR sadece Türkiyemiz'de değil Avrupa'da, FIFA'da tartışılıyor 'Daha iyi nasıl yapabiliriz' diye. VAR kadroları yetiştirmek de kolay değil. VAR hakemliği diye bir mesleğin meydana geleceğini ve bu şekilde daha iyi verim alınacağını düşünüyoruz."

"GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ" "Gol çizgisi teknolojisi uygulanırsa Avrupa'da, biz de hazırız. Hawk-Eye ile çalışıyoruz. Tüm büyük turnuvalarda çalışıyorlar. Demirören döneminde ihalesini yapmıştık. Tüm yönetim, Hawk-Eye için karar vermiştik. Yaptıkları, yapacaklarının göstergesidir." "FENERBAHÇE'NİN İDDİASI" "Hawk-Eye ile ilgili iddiaları savcılığa verdik. Savcılık başka açıdan o davayı kapatmılş. Fenerbahçe'nin bir iddiası var, bu da araştırılsın dedik. O operatör arkadaş, UEFA'nın çok önem verdiği operatörlerden biridir. Hawk-Eye ile de dikkatli olması konusunda görüş alışverişimiz oldu." "KURULLAR İÇİN AÇIKLAMA" "Yeni genel kurula kadar, Hukuk - Disiplin - Tahkim - MHK ile devam etmek istiyoruz. Ligler başlamadan evvel mali genel kurul var. Tüzükle ilgili değişiklikler yapmak istiyoruz. AİHM ve Spor Yasası'yla uyumlu hale getireceğiz tüzüğü. Bizim yetkimiz değil bu değişiklikler, genel kurulla olabiliyor. Gerekli çalışmaları yapmaktayız." "MHK'YA TEŞEKKÜR EDERİM" "MHK, Disiplin ve Tahkim'den memnunuz. MHK'ye teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte çok büyük bir iş başardı MHK. Hepsinden çok memnunum. Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK'den çok memnunuz. Aytaç Bey, PFDK Başkanı. Murat Bey, Tahkim Başkanı. Hepsinden çok mutluyuz, hepsiyle devam edeceğiz."

"NE İŞİM VAR BURADA DİYORUM" "Bazen aklımdan 'Ne işim var benim burada' dediğim çok oluyor. Bu bir görevdir. TFF Genel Kurulu, 1 Haziran 2019'da bu görevi bize verdi. 4 yıllık göreve geldik. Uzun bir süre ama bir defa aday olduk." "GÜCÜMÜZ YETTİĞİ KADAR DEVAM" "Hep beraber, yalnızca Süper Lig değil 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig, amatörler, kadın milli takımlar, e takımlar, ampute takımlar olarak hep birlikte götürmek zorundayız. Canımız ve gücümüz yettiği kadar bu görevi yürütmeye çalışacağız." MİLLİ TAKIM'IN PROGRAMI "27 Mayıs'ta dost Azerbaycan ile oynayacağız. 31 Mayıs'ta İrlanda ile oynayacaktık. Birleşik Krallık'ın kararıyla bu maç iptal edildi. 31 Mayıs'ta Antalya'da Gine ile oynayacağız. 2 Haziran'da da Almanya'ya kampı gideceğiz, Moldova'yla hazırlık maçı oynayacağız. 11 Haziran'da İtalya ile açılış maçı yapacağız. Biz UEFA'dan seyirci talep ettik. Ardından Galler ve İsviçre'yle dost, kardeş ülke Azerbaycan'da oynayacağız. Bu 3 maçtan puanlar alarak gruptan çıkmayı istiyoruz. Hedefimiz ne yapıp ne yapıp gruptan çıkıp elemelere devam etmek..." "HAYALİMİZ WEMBLEY" "En büyük hayalimiz Wembley'de final oynamak. Tüm çocuklarımızın, Şenol Güneş hocamızın niyeti, hedefi bu. Allah nasip eder inşallah. Güzel jenerasyon yakaladık. Çok iyi futbolcularımız var. Burak, Zeki, Yusuf değil sadece Hakan, Merih, Çağlar, Cengiz, Kaan birçok oyuncumuz var. Antalya'ya geldiler. Güzel bir sinerji yakaladık. Şenol Hocamızın liderliğinde finale kadar yürümek istiyoruz."