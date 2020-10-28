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Nihat Özdemir, Şenol Güneş ile bir araya geldi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.10.2020 18:36 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'le bir araya geldi.

Nihat Özdemir, Şenol Güneş ile bir araya geldi

TFF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Başkanımız Nihat Özdemir ve 1. Başkan Vekilimiz Servet Yardımcı, teknik direktörümüz Şenol Güneş ve teknik heyetimizi ziyaret ederek görüşmede bulundu." denildi.

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