Nihat Özdemir: Son 3 hafta seyircili oynanabilir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomist Dergisi'nin Instagram canlı yayınına konuk oldu. TFF Başkanı Özdemir, liglerin seyircili oynanabilme ihtimaline yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Özdemir'in açıklamalarından derledikleri şu şekilde:

"Son 3 hafta seyircili olabilir"

Temmuz ayında koronavirüs ortadan kaybolur ve şartlar da izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir. Ana hedefimiz seyircisiz oynatmak ama şartlar izin verirse son 3 hafta seyircili olabilir.

"Trabzonspor'u sıkıntılı durumdan çıkaracağız"

Trabzonspor'un men cezası aniden ortaya çıkmış bir konu değil. Bu konuyu biliyor ve takip ediyorduk. 2019 yılı içindeki finansal bir konu. Birçok haklı noktamız olduğuna inanıyoruz. Bu UEFA'nın değil bir üst kurulun verdiği bir karar. TFF ve Trabzonspor olarak gücümüzü birleştirdik. İnşallah mutlu sona kavuşacağız. Trabzonspor'un Avrupa'da yer alması için elimizden geleni yapacağız. UEFA'nın yönetim kurulu üyesi Servet Yardımcı bugüne kadar destek oldu, bugünden sonra da destek olacak. Görüşmelerimizi yaparak Trabzonspor'u sıkıntılı durumdan çıkaracağız.

