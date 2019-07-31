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Nihat Özdemir: Türkiye’de artık daha çok futbol konuşulacak

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 31.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Türkiye’de artık daha çok futbol konuşulacak bir döneme gelmekteyiz" dedi.

Nihat Özdemir: Türkiye’de artık daha çok futbol konuşulacak

Artvin'in Yusufeli ilçesine gelen TFF Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Türk futbolu için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Özdemir, "1 Haziran'dan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçildim. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte göreve başladık. Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve diğer kurullarımızın tayinlerini yaparak hep birlikte göreve başladık. Türk futbolu için elimizden gelen bütün çalışmaları aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Tabi buradaki en önemli konulardan bir tanesi, fikstürün çekilmesiydi. 17 Ağustos'ta Süper Lig ve diğer liglerimiz başlayacak" diye konuştu.

'DAHA ÇOK FUTBOL KONUŞULACAK BİR DÖNEM'
Tüm takımların sezon hazırlıklarını sürdürdüğünü anlatan Başkan Özdemir, "Bütün hazırlıklar tamamlandı, fikstürlerin çoğu çekildi ve bütün takımlarımız şu anda kamplarda sezona hazırlık maçlarına başladılar. Hatta bazı takımlarımız Avrupa Ligi'nde veya Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlara da hızla hazırlanmaktalar. Çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Türk Milli Takımı'mızın İstanbul Vodafone Arena Stadı'nda, 7 Eylül'de Andorra ile maçı var. Bu şekilde hem ligler hem de 2020 Avrupa elemeleri için maçlar da başlamış olacak. Türkiye'de artık daha çok futbol konuşulacak bir döneme gelmekteyiz" ifadelerini kullandı.

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nihat özdemir tff

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