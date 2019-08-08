Nihat Özdemir: VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulanacak

Seminerde bir konuşma yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Türk hakemliğinin unutulmaz ismi Doğan Babacan adına düzenlediğimiz, 2019-2020 Sezonu Merkez Hakem Kurulu seminerimize hoş geldiniz. Bu seminerimiz vesilesiyle; futbolumuza ve hakemlik müessesesine çok değerli katkılarda bulunan, kişiliğiyle örnek olan hakem hocamız Doğan Babacan'ı saygıyla anıyor, Allah'tan bir defa daha rahmet diliyorum. Doğan Babacan, Türk hakemliğinin Batı'ya açılan penceresiydi ve birçok hakemimiz onun izinden gitti. Hakemlik müessesesi yıllar içerisinde çok gelişti ve iyi bir noktaya geldi. Bazı yorumcular 'Yabancı hakem gelsin' gibi açıklamalarda maalesef bulunuyor... Ama Türk hakemliği artık o noktayı çoktan geçti. Başta Cüneyt Çakır kardeşimiz olmak üzere tüm Türk hakemlerimiz, Avrupa'da çok önemli maçlar alarak bunu bize çok rahatlıkla gösterdi. Örneğin bu sezon daha başlamadan hakemlerimiz, Avrupa'da 7 maçta görevlendirildi. Bu tablo UEFA'nın Türk hakemlerine güvendiğinin göstergesi olmuştur. Biz de Federasyon olarak, bu güvenin daha da artması için önemli adımlar atıyoruz ve atmaya da devem edeceğiz” diye konuştu.

"HAKEM SAYISINI 25'TEN 43’E YÜKSELTTİK"

Yeni sezon öncesi iki önemli karara imza attıklarını vurgulayan Özdemir, “Bildiğiniz gibi, Mayıs ayında yapılan talimat değişikliği ile üst klasman hakem sistemine geçmiş bulunuyoruz. Yeni sistemde hakem sayımızı 25'ten 43'e yükselttik. Geçen yıl açıkça görüldü ki, dar kadro ile hakemlerimize çok fazla yüklendik. Her hafta maç stresi yaşayan sizler de hiç dinlenme fırsatı bulamadan görevler yaptınız. Ancak yeni oluşturduğumuz geniş kadro ile üzerinizdeki bu baskıyı azaltmayı hedefliyoruz. Yeni dönemde, bütün hakemlerimiz sahada, saha kenarında ve VAR'da görev yapacaklar. Ve böylece sorumluluklar paylaşılacak. Bu sistemle arzumuz, hata oranının düşmesi. Hakemlerin daha da az gündeme gelmesi, hakem kararları yerine futbolun konuşulması” ifadelerini kullandı.

"ZEKERİYA ALP ÇOK TECRÜBELİ BİRİSİ"

MHK Başkanı Zekeriya Alp ile ilgili görüşlerini paylaşan Nihat Özdemir, “Bir diğer önemli adımımız ise yeni bir Merkez Hakem Kurulu oluşturmak oldu. Yönetim olarak Zekeriya Alp'e MHK başkanlığı için teklif götürdük. Kendisi bütün nezaketiyle Türk futboluna hizmet için teklifimizi kabul etti. Bu vesile ile Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine teşekkürlerimi Yönetim Kurulu adına sunmak istiyorum. Zekeriya Alp, çok tecrübeli ve futbolumuzun saygın isimlerinden birisi. Deneyimiyle, birikimiyle Türk hakemliğine geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz. Ben ve yönetim kurulum, Alp'in önderliğinde iyi bir sezon geçireceğimizden ve daha başarılı olacağımızdan eminiz” şeklinde konuştu.