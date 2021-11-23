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Nihat Özdemir ve Burak Elmas'tan açıklama

23.11.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas konuştu.

Nihat Özdemir ve Burak Elmas'tan açıklama

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün talebi sonrası gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

NİHAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI

TFF Başkanı Nihat Özdemir "Burak Elmas ve 2 arkadaşıyla beraber federasyonumuzu ziyaret ettiler. Yalnızca derbiyi değil, Galatasaray ve TFF ilişkilerini konuştuk. Tabii ki derbiyi de konuştuk. Yaşananları, kim neyi yanlış anladı, tribündeki olayları konuştuk. Türk futbolu Galatasaray'sız olmaz. İnşallah bundan sonra da olmayacaktır. TFF ve Galatasaray'ın ilişkilerini en iyi noktaya getirmek durumundayız. Ben ve yönetimim, Burak Elmas ve yönetimi aynı duyguları paylaşmaktayız." dedi.

BURAK ELMAS'IN AÇIKLAMALARI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Geçen hafta konuştuk. Ancak derbi beklentilerimizin üzerinde birtakım olaylara gebe olunca ben basın toplantısı yaptım. Sayın başkanımız da bana mesaj çekerek saat 3'te randevu talebimize cevap verdi. Biz yaklaşık 6 aydır görevdeyiz. Türk futbolunun çözümleri konusunda Galatasaray'ın güçlü iradesi olacağını söylemiştik. Başkan Nihat Özdemir bu konuda çok rahat konuşabildiğimiz biri. Geldiğimizden beri geçmişten gelen alışkanlıkları düzeltmek adına ciddi bir çalışma yapılıyor. Nihat Özdemir ve ekibi de bizim istediğimiz önemli değişikliklere önem verdi. Yeni Tahkim ve Disiplin Kurulu seçiminde uzlaştık. Naklen yayın komitesi içerisindeyiz. Şeffafça konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

"ESKİ SİSTEMDEN BESLENEN AKTÖRLER VAR"

Sarı-kırmızılıların başkanı "Merkez Hakem Kurulu ile ilgili de Kulüpler Birliği'nin federasyonla birlikte yürüttüğü bir çalışma var. Başkana kabulleri için teşekkür ediyoruz. Türk futbolunun değerinin artmasını istiyoruz. Burada maalesef eski sistemden beslenen aktörler var. Bunların isimlerini de konuştum. Bu aktörlere Türk futbolunun teslim olmasına izin vermememiz lazım." dedi.

"TFF'NİN DE İŞİ KOLAY DEĞİL"

Burak Elmas "Her takımın sadece sahadaki doğru hareketleriyle maçı kazanabildiği, verilen kararlarda vicdani rahatlık olduğu bir sisteme geçiş konusunda hızla ilerlemememiz lazım. Dosyalarımızı da sunduk. Ciddi bir hazırlık yaptık. Farklı bir konuşma yapmadık Galatasaray olarak. Her kulübe eşit adalet, eşit takdir hakları ve eşit cezalar prensibimiz. TFF'nin de işi kolay değil, bunun olmasını istemeyen içeride dışarıda bir kesim var." açıklamasını yaptı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas "Biz buradayken yönetimimizden bir kısım, beIN Sports'u ziyaret ederek maçla ilgili, standart dışı uygulamalar için rahatsızlıklarını iletip, onlardan gerekli bilgileri almak üzere gittiler. Bu bilgiler bu akşam bize ulaşacak." diyerek sözlerini noktaladı.

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beIN Sports Galatasaray Futbol Kulübü
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