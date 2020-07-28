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Nihat Özdemir: Vergi konusunda talimatımız yok

FUTBOL HABERLERİ  | 28.07.2020 09:30 | Son Güncelleme

TFF Başkanı Nihat Özdemir, “vergi borcu olana transfer izni yok” söylentisine açıklık getirdi. Talimattaki, “Vergi borcu olana transfer yok” hükmünün tavizsiz uygulanacağı söylentisi futbol dünyasını alt-üst etti. Başkan Özdemir ise, “Biz kulüplere böyle bir bildirimde bulunmadık” dedi.

Nihat Özdemir: Vergi konusunda talimatımız yok

Transfer çalışmalarına başlayan kulüplere TFF tarafından gönderildiği iddia edilen bir talimat ortalığı karıştırdı.

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 12. maddesinde “Kulüpler transfer ettikleri futbolcuların tescilini talep ile birlikte; Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair tescil talep tarihinden en fazla 15 gün önce ilgili kurum tarafından düzenlenmiş belge ibraz etmek zorundadır” hatırlatıldığı ve buna uymayanların yeni transferlerinin TFF tarafından tescil edilmeyeceği öne sürüldü. Bu borcu olan kulüplerde paniğe yol açtı. (Akşam)

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