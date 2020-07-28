Nihat Özdemir: Vergi konusunda talimatımız yok

Transfer çalışmalarına başlayan kulüplere TFF tarafından gönderildiği iddia edilen bir talimat ortalığı karıştırdı.

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 12. maddesinde “Kulüpler transfer ettikleri futbolcuların tescilini talep ile birlikte; Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair tescil talep tarihinden en fazla 15 gün önce ilgili kurum tarafından düzenlenmiş belge ibraz etmek zorundadır” hatırlatıldığı ve buna uymayanların yeni transferlerinin TFF tarafından tescil edilmeyeceği öne sürüldü. Bu borcu olan kulüplerde paniğe yol açtı. (Akşam)

