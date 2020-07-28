Nihat Özdemir: Vergi konusunda talimatımız yok

Transfer çalışmalarına başlayan kulüplere TFF tarafından gönderildiği iddia edilen bir talimat ortalığı karıştırdı.
Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 12. maddesinde “Kulüpler transfer ettikleri futbolcuların tescilini talep ile birlikte; Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair tescil talep tarihinden en fazla 15 gün önce ilgili kurum tarafından düzenlenmiş belge ibraz etmek zorundadır” hatırlatıldığı ve buna uymayanların yeni transferlerinin TFF tarafından tescil edilmeyeceği öne sürüldü. Bu borcu olan kulüplerde paniğe yol açtı. (Akşam)
Aziz Yıldırım ve Moussa Sow ile buluştu
Hulk müjdeyi verdi: Türkiye'den teklif aldım
Galatasaray'da transfer bombası patladı
Fenerbahçe'de flaş tepki! Gökhan Gönül ve Caner...
Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a geri döndü!
Max Kruse, pokerden fotoğraf paylaştı!
Rakip oyuncuyu yaka paça sahanın dışına attılar!
Beşiktaş'ta 8 isim geri dönüyor
Merih Demiral İtalya'da tarihe geçti!
Abdullah Avcı adım adım Trabzonspor'a
Ronaldo ve Dybala Türkçe konuştu!
Son 9 sezonun en iyi derecesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum