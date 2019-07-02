SPOR

Nihat Özdemir: Yayıncı kuruluşla şu anda bir sorun yaşamıyoruz

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.07.2019 18:50 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı temsilcileri ve yayıncı kuruluş BeIN Sports arasındaki toplantısı sona erdi. TFF Başkanı Özdemir toplantı sonrası yaptığı açıklamada ' 'Futbolun marka değerini arttırmak için çalışmalar, görüşmeler devam edecektir. Şu anda yayıncı kuruluşla bir sorun yaşamıyoruz' dedi.

Nihat Özdemir: Yayıncı kuruluşla şu anda bir sorun yaşamıyoruz

TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve BeIN Sports yetkilileriyle toplantı yaptık. Toplantıda önümüzdeki sezon TFF, Kulüpler Birliği ve BeIN Sports ilişkilerini ve çalışmalarını gözden geçirdik. Bu çalışmaların daha da süreceğini ifade etmek istiyorum. Türk futbolu için en iyi neticelerin alınacağına inancımız tamdır. Hedefimiz Türk futbolunun marka değerini yukarı taşımaktır. Bunda TFF, Kulüpler Birliği'ne ve BeIN Sports'a önemli görevler düşmektedir. Bu konular hakkında çalışmalar ve araştırmalarımız devam edecektir. En kısa zamanda bunları sonlandırmayı düşünüyoruz. Futbolun marka değerini arttırmak için çalışmalar, görüşmeler devam edecektir. Şu anda bir sorun yaşamıyoruz' dedi.

'BİZ ONLARIN ORTAĞIYIZ'

BeIN Sports, Türkiye'ye önem veriyor diyen Özdemir, 'Avrupa'da, Asya'da ve dünyada spora önem vermekte ve önemli yayınları bulunmakta. 83 milyon nüfuslu ve güçlü, dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olan Türkiye'de BeIN Sports bulunmak istiyor. Fedakarlıklarının farkındayız. Biz onların ortağıyız. Hem TFF hem Kulüpler Birliği ile BeIN Sports bir nevi iş ortaklığı yapmaktayız. Türk futbolunun marka değerini yukarı taşırsak buradan daha fazla kazanç elde ederiz ve bu kazançları hep birlikte daha çok fayda sağlarız. Bundan önemli derecede fayda sağlayacağımıza bütün yüreğimizle inanıyoruz' diye konuştu.

FİKRET ORMAN: ÇOK İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ise yaptığı açıklamada, 'Yayıncı kuruluş yöneticileriyle bizim çok iyi bir ilişkimiz var. Bütün kulüpler de yayıncı kuruluşla ilişkilerini iyi götürmeye çalışıyor. Türk futbolunun yukarı gidebilmesi için marka değeri ile alakalı çalışmalar yapılması gerekli. Daha çok ürünün pazarlanması ve parlatılması gerekli. Bunlar bir tek BeIN Sports'un değil kulüplerin de içinde olması lazım. Digiturk'ün Türkiye'deki yapmış olduğu yatırımlara bizim de katkı sunmamız lazım. Aramızda bunları konuştuk, gayet de güzel geçti. Türkiye'de bir sıkıntılı bir süreç var ama ortada yapılmış bir sözleşme var. Kulüplerimizin durumu da ortada. BeIN Sports'a faydalı olmayacağız demek değildir bu. Hep birlikte bu pastayı nasıl büyütürüz onun çalışmasının içinde olmamız lazım' şeklinde konuştu. (DHA)

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Denizlispor ilk antrenmanını yaptıDenizlispor ilk antrenmanını yaptı
Fikret Orman acı reçeteyi açıkladıFikret Orman acı reçeteyi açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tff beinsports

En Çok Okunan Haberler

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması

Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması

Transfer resmen açıklandı! Bomba patladı

Transfer resmen açıklandı! Bomba patladı

Fenerbahçe'nin bomba transferi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin bomba transferi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

''Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetti''

''Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetti''

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu

Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Böyle giderse türk futbolu arap liginden daha kalitesiz olacak çok pahalı yayın trt verin doya doya millet maç izlesin
para musluğu kesiliyor anlaşılan
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nihat Özdemir: Yayıncı kuruluşla şu anda bir sorun yaşamıyoruz

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'yayıncı kuruluş' açıklaması

Denizlispor ilk antrenmanını yaptı

Denizlispor ilk antrenmanını yaptı

Fikret Orman: Mevcut ekonomik şartlar futbolumuzu geriye götürecek

Fikret Orman acı reçeteyi açıkladı

Arda Turan'dan göbek açıklaması

Arda Turan'dan göbek açıklaması

Yukatel Denizlispor'un yeni hedefi Tjaronn Chery

Denizlispor'da hedef Chery

''Brahimi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddedip, Arsenal ile anlaştı''

''Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetti''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.