Nihat Özdemir: Yayıncı kuruluşla şu anda bir sorun yaşamıyoruz

TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve BeIN Sports yetkilileriyle toplantı yaptık. Toplantıda önümüzdeki sezon TFF, Kulüpler Birliği ve BeIN Sports ilişkilerini ve çalışmalarını gözden geçirdik. Bu çalışmaların daha da süreceğini ifade etmek istiyorum. Türk futbolu için en iyi neticelerin alınacağına inancımız tamdır. Hedefimiz Türk futbolunun marka değerini yukarı taşımaktır. Bunda TFF, Kulüpler Birliği'ne ve BeIN Sports'a önemli görevler düşmektedir. Bu konular hakkında çalışmalar ve araştırmalarımız devam edecektir. En kısa zamanda bunları sonlandırmayı düşünüyoruz. Futbolun marka değerini arttırmak için çalışmalar, görüşmeler devam edecektir. Şu anda bir sorun yaşamıyoruz' dedi.

'BİZ ONLARIN ORTAĞIYIZ'

BeIN Sports, Türkiye'ye önem veriyor diyen Özdemir, 'Avrupa'da, Asya'da ve dünyada spora önem vermekte ve önemli yayınları bulunmakta. 83 milyon nüfuslu ve güçlü, dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olan Türkiye'de BeIN Sports bulunmak istiyor. Fedakarlıklarının farkındayız. Biz onların ortağıyız. Hem TFF hem Kulüpler Birliği ile BeIN Sports bir nevi iş ortaklığı yapmaktayız. Türk futbolunun marka değerini yukarı taşırsak buradan daha fazla kazanç elde ederiz ve bu kazançları hep birlikte daha çok fayda sağlarız. Bundan önemli derecede fayda sağlayacağımıza bütün yüreğimizle inanıyoruz' diye konuştu.