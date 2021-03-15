Nihat Sırdar kimdir? Nihat Sırdar nereli ve kaç yaşında?

Makine ressamı olmak için okumuş ama radyoculuk mesleğini seçmiştir. 1993 senesinden itibaren 12 yıl Best FM’de, 8 yıl Alem FM’de sabahları Nihat’la Curcuna ve akşamları Nihat’la Sivrisinek programlarını hazırlayıp sunmuştur. Sabah saatlerinde gerçekleşen radyo programı, daha sonraları Nihat'la Muhabbet adını almıştır. 4 Ekim 2013 tarihinde Alem FM'deki son yayınını gerçekleştirerek 21 Ekim 2013 itibarıyla Show Radyo'ya geçmiştir. 6 yıl burada program sundu. 2019'da Show Radyo'dan ayrılıp kuruluşunda görev aldığı Kafa Radyo'ya geçiş yaptı.

Nihat Sırdar, 19 Ekim 1976 yılında İstanbul’da doğmuştur. Radyo programcısı ve köşe yazarlığı yapan Sırdar, “RTÜK’ten en çok uyarı alan radyocu” olarak bilinmektedir.

“Sivrisinek Dedin de Aklıma Geldi” ve “Bütün Kızlar Toplandık” sahne şovları ile 1000’den fazla gösteriye çıkan Nihat Sırdar, Şişli Belediyesi Sihirli Mikrofon Ödülleri’nden Yılın Radyo Şovmeni Ödülü’ne layık görülmüştür. 2016 tarihinde ise “Otuzbeş’i beklerken” adında bir kitap çıkarmıştır.

Vatan, Takvim ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır. 2000 yılından beri "İyi Uykular Türkiye", "Sivrisinek Dedin de Aklıma Geldi" ve "Bütün Kazlar Toplandık" isminde sahne gösterileriyle 1000’den fazla kez sahneye çıkmıştır ve çıkmaya devam etmektedir.

Son yıllarda sabah ve akşam radyo programlarını stüdyo dışından da yapmaktadır. Yurt içinde sıklıkla Yayın Otobüsü içinden; yurt dışında ise taşınabilir yayın donanımıyla Sivrisinek ile birlikte çeşitli yayınlar yapmışlardır. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Ankara'dan Konya'ya giderken hareket hâlindeki yayın otobüsünün içinden canlı radyo yayını yapmışlardır.

Sırdar, 2004 yılında Sunay Akın ile birlikte hazırladıkları sahne gösterisine günümüzde de devam etmektedir.

Nihat Sırdar, 11 Temmuz 2016 tarihinde Otuzbeş'i Beklerken adındaki ilk kitabını çıkardı. 15 Kasım 2018 tarihinde ise ikinci kitabı olan Severek Dinliyoruz'u okurlarına sunmuştur.

Nihat Sırdar, 2002 yılında Mehveş Sırdar ile evlenmiştir.



