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Nihat Söyler: “Gençliği spor salonlarına çekmeyi hedefliyoruz”

ADANA HABERLERİ  | 18.08.2020 13:03 | Son Güncelleme

Atletik Conan Vücut Geliştirme Fitness Spor Kulübü Başkanı Nihat Söyler, “Normalleşmeye geçildiği bu günlerde pandemi kurallarını da gözeterek, yeniden sportif çalışmalarımıza hız verip, gençliği spor salonlarına çekmeyi hedefliyoruz” dedi.Atletik Conan Vücut Geliştirme Fitness Spor Kulübü Başkanı ve uluslararası hakem Nihat Söyler, Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürü Muzaffer Çintimar’ı makamında ziyaret etti.

Nihat Söyler: “Gençliği spor salonlarına çekmeyi hedefliyoruz”

Atletik Conan Vücut Geliştirme Fitness Spor Kulübü Başkanı Nihat Söyler, “Normalleşmeye geçildiği bu günlerde pandemi kurallarını da gözeterek, yeniden sportif çalışmalarımıza hız verip, gençliği spor salonlarına çekmeyi hedefliyoruz” dedi.
Atletik Conan Vücut Geliştirme Fitness Spor Kulübü Başkanı ve uluslararası hakem Nihat Söyler, Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürü Muzaffer Çintimar’ı makamında ziyaret etti. Birçok ilde başarılı bir performans sergileyen, tesisleşmeye önem veren, sportif faaliyetler konusunda hassaslığı ile dikkat çeken Muzaffer Çintimar’a Adana’daki görevinde başarılar dileyen Nihat Söyler, ziyaret sırasında kulüp hakkında bilgi de verdi.
Ziyaret sırasından konuşan Söyler, “Olağanüstü günler yaşadığımız, hayatı durma noktasına getiren salgın nedeniyle sportif faaliyetler de sekteye uğradı. Normalleşmeye geçildiği bu günlerde pandemi kurallarını da gözeterek, yeniden sportif çalışmalarımıza hız verip, gençliği spor salonlarına çekmeyi hedefliyoruz. Spor Kulüpleri olarak Sayın Müdürümüzün her zaman yanında olacağız. Kendisine bu görevinde başarılar diliyoruz” dedi.
Daha sonra Söyler, Çintimar’a kulübün flamasını verdi.

Nihat Söyler: “Gençliği spor salonlarına çekmeyi hedefliyoruz”

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