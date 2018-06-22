Nijerya avantajı kaptı!

Bu sonuçla D Grubu'nda ikinci maçlar sonunda Hırvatistan 6 puanla lider, Nijerya 3 puanla ikinci, İzlanda ve Arjantin de 1'er puanla 3. ve son sırada yer alıyorlar.

Gol arayan İzlanda, 83'te VAR sisteminin uygulanmasıyla kazandığı penaltıyı Sigurdsson ile değerlendiremeyince Nijerya sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Dakikalar 75'i gösterdiğinde İzlanda savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Ahmed Musa, soldan içeriye girdi ve topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

İkinci yarıya Nijerya golle başladı. 49'da hızlı gelişen atakta sağ kanattan Moses'in ortasını mükemmel kontrol eden Ahmed Musa şık bir vuruşla Nijerya'yı 1-0 öne geçirdi.

2018 Dünya Kupası D Grubu'nda Nijerya ile İzlanda karşılaştı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi.

GOLLER: Dk. 49 ve Dk. 75 Ahmed Musa (Nijerya)

SARI KART: Dk. 44 Idowu (Nijerya)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 3: Ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazanan İzlanda'da Gylfi Sigurdsson topun başına geçti. İzlandalı oyuncunun sert şutunda topu, Nijerya kalecisi Uzoho son anda çıkarttı.

DAKİKA 6: Etkili gelen İzlanda'da Bödvarsson ile Finnbogason arasındaki kısa paslaşmaların ardından ceza sahası önünde topla buluşan Gylfi Sigurdsson'un köşeye giden şutunu, kaleci Uzoho kontrol etti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 49: Nijerya, ilk tehlikeli kontratağında golü buldu. Sağ kanatta topla hızlı koşu yapan Moses'ın ortasında topu iyi kontrol eden Ahmed Musa, meşin yuvarlak yere inmeden ceza sahası içinden düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi: 1-0.

DAKİKA 74: İzlanda ceza sahası çizgisinin gerisinde topla buluşan Ahmed Musa, İzlandalı defans oyuncularından sıyrılarak sert vurdu. Meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

DAKİKA 75: Defans bölgesinden Omeruo'nun uzun pasıyla İzlanda ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ahmed Musa, İzlandalı oyuncu Arnason ve kaleci Halldorsson'u çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.

DAKİKA 83: İzlanda, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla kazandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. İzlandalı Finnbogason, Nijeryalı Ebuehi'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Yeni Zelandalı hakem Matt Conger, ilk anda pozisyonu devam ettirmesine rağmen daha sonra saha kenarına gelerek pozisyonu tekrar izledi ve bu kez penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Gylfi Sigurdsson'un şutunda top, üstten auta gitti.

