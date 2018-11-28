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Nijerya Futbol Federasyonu yöneticilerine yolsuzluk soruşturması

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 28.11.2018 17:16 | Son Güncelleme

Nijerya Futbol Federasyonunun (NFF) üst düzey yetkilileri, yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Nijerya Futbol Federasyonu yöneticilerine yolsuzluk soruşturması

Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonu'ndan (EFCC) yapılan açıklamada, NFF'nin üst düzey yetkililerinden Christopher Andekin, Jafaru Fadanari Mamza ve Rajan Zaka'nın, yolsuzluk ve dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldığı bildirildi.

EFCC avukatı Steve Odiase yaptığı açıklamada, Abuja'daki duruşmada NFF yetkililerinin suçlamaları reddettiğini, mahkemenin ise 5 Mart'ta yapılacak bir sonraki duruşmaya kadar yetkililerin yurt dışına çıkmalarını yasakladığını kaydetti.

EFCC, NFF yetkililerini 2015 yılında Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA), Nijerya futbolunun gelişmesi için federasyona verdiği 9,5 milyon doları zimmetlerine geçirmekle suçluyor.

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Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonu

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