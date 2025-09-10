Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanmıştı! Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük fedekarlık

Victor Osimhen, Nijerya'nın geçtiğimiz cumartesi Ruanda ile oynadığı maçta ayak bileğinden sakatlanarak 35. dakikada sekerek oyundan çıktı. İstanbul'da çekilen MR sonucunda, Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildi.

EYÜPSPOR MAÇINDA YOK

Tedavisine başlanan Nijeryalı forvetin sahalara dönüşü yaklaşık 2 hafta sürecek. Eyüpspor maçını kaçıracak olan Osimhen, 18 Eylül'deki Frankfurt maçını hedefliyor.

FEDAKARLIĞA HAZIR

Osimhen, Şampiyonlar Ligi maçına iğneyle de olsa çıkmaya kararlı ve fedakarlığa hazır.

"KIL PAYI KURTULDU"

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Osimhen'in sakatlığı için, "Bileği biraz daha zorlansaydı bağlar kopabilirdi ve 3-4 ay sahalardan uzak kalırdı," dedi.