SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanmıştı! Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük fedekarlık

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in Süper Lig'de oynanacak olan Eyüpspor maçında forma giyemeyeceği kesinleşirken Frankfut maçı için teknik ekiple görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanmıştı! Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük fedekarlık
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Victor Osimhen, Nijerya'nın geçtiğimiz cumartesi Ruanda ile oynadığı maçta ayak bileğinden sakatlanarak 35. dakikada sekerek oyundan çıktı. İstanbul'da çekilen MR sonucunda, Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildi.

EYÜPSPOR MAÇINDA YOK

Nijerya Milli Takımı nda sakatlanmıştı! Victor Osimhen den Galatasaray için büyük fedekarlık 1

Tedavisine başlanan Nijeryalı forvetin sahalara dönüşü yaklaşık 2 hafta sürecek. Eyüpspor maçını kaçıracak olan Osimhen, 18 Eylül'deki Frankfurt maçını hedefliyor.

FEDAKARLIĞA HAZIR

Nijerya Milli Takımı nda sakatlanmıştı! Victor Osimhen den Galatasaray için büyük fedekarlık 2

Osimhen, Şampiyonlar Ligi maçına iğneyle de olsa çıkmaya kararlı ve fedakarlığa hazır.

"KIL PAYI KURTULDU"

Nijerya Milli Takımı nda sakatlanmıştı! Victor Osimhen den Galatasaray için büyük fedekarlık 3

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Osimhen'in sakatlığı için, "Bileği biraz daha zorlansaydı bağlar kopabilirdi ve 3-4 ay sahalardan uzak kalırdı," dedi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'dan 48 saat kala bomba! Bayern de peşindeydi, resmi teklif yapıldıG.Saray'dan 48 saat kala bomba! Bayern de peşindeydi, resmi teklif yapıldı
Tarih bu maçı yazdı! Norveç Moldova'ya 10 fark attı... Haaland'dan 5 gol 2 asistTarih bu maçı yazdı! Norveç Moldova'ya 10 fark attı... Haaland'dan 5 gol 2 asist
Anahtar Kelimeler:
Sakatlık son dakika Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

G.Saray'dan 48 saat kala bomba! Bayern de peşindeydi, resmi teklif yapıldı

G.Saray'dan 48 saat kala bomba! Bayern de peşindeydi, resmi teklif yapıldı

Osimhen'in sakatlığı için flaş iddia! FIFA bile harekete geçebilir...

Osimhen'in sakatlığı için flaş iddia! FIFA bile harekete geçebilir...

Tarih bu maçı yazdı! Norveç Moldova'ya 10 fark attı... Haaland'dan 5 gol 2 asist

Tarih bu maçı yazdı! Norveç Moldova'ya 10 fark attı... Haaland'dan 5 gol 2 asist

Ali Koç Tedesco'yu açıkladı! Hakan Safi'ye göndermede bulundu...

Ali Koç Tedesco'yu açıkladı! Hakan Safi'ye göndermede bulundu...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.